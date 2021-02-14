Haberler Fenerbahçe Hoş geldin sihirbaz

Hoş geldin sihirbaz

, dün hücumda kilit rol oynadı. 'nin iki golünde de payı olan M10, yüzde 96.1 pas isabetiyle oynadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 23:46 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 06:50
Hoş geldin sihirbaz
'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı , dün ilk kez11'de sahaya çıktı. Hücum organizasyonlarında kilit rol oynayan yıldız futbolcu, özellikle yüksek pas yüzdesiyle öne çıktı. Sarı-lacivertlilerin attığı iki golde de payı olan 32 yaşındaki futbolcu, 60 kez topla buluştuğu karşılaşmada yüzde 96.1 pas isabetiyle oynadı. Sahada kaldığı süre içinde lider özelliğiyle fark yaratan M10, 81'de yerini 'a bıraktı.

GOLE ÇOK YAKLAŞTI

Sarı-lacivertli takımın iki golünün de hazırlayıcısı olan Mesut Özil, dakikalar 70'i gösterdiğinde gole çok yaklaştı. Fenerbahçe'nin yıldız ismi, kaleye yakın mesafeden kazanılan frikiğin başına geçti. M10'un vuruşunda top direği sıyırarak oyun alanını terk etti.
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