Hoş geldin sihirbaz

Mesut Özil, dün hücumda kilit rol oynadı. Fenerbahçe'nin iki golünde de payı olan M10, yüzde 96.1 pas isabetiyle oynadı.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 23:46Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 06:50
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Mesut Özil, dün ilk kez11'de sahaya çıktı. Hücum organizasyonlarında kilit rol oynayan yıldız futbolcu, özellikle yüksek pas yüzdesiyle öne çıktı. Sarı-lacivertlilerin attığı iki golde de payı olan 32 yaşındaki futbolcu, 60 kez topla buluştuğu karşılaşmada yüzde 96.1 pas isabetiyle oynadı. Sahada kaldığı süre içinde lider özelliğiyle fark yaratan M10, 81'de yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.
GOLE ÇOK YAKLAŞTI
Sarı-lacivertli takımın iki golünün de hazırlayıcısı olan Mesut Özil, dakikalar 70'i gösterdiğinde gole çok yaklaştı. Fenerbahçe'nin yıldız ismi, kaleye yakın mesafeden kazanılan frikiğin başına geçti. M10'un vuruşunda top direği sıyırarak oyun alanını terk etti.