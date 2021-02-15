Fenerbahçe Mesut Özil ile başka seviye!

Fenerbahçe'nin devre arasında Arsenal'den kadrosuna kattığı Mesut Özil klasını göstermeye başladı. Yıldız oyuncu; Atakaş Hatayspor, Galatasaray ve Medipol Başakşehir (ZTK) maçlarında sonradan oyuna girerken hem süre yetersizliği hem de henüz tam hazır olmadığı için çok etkili olamamıştı.

Fatih Karagümrük karşısında ilk kez 11'de sahaya çıkan M10; yorulana kadar tekniği, adrese pasları ve oyun görüşü+zekası ile keyif verdi, ne kadar üst düzey bir oyuncu olduğunu ortaya koydu.



