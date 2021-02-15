Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Mesut Özil ile başka seviye!

ile başka seviye!

Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda ile karşılaşan 'de ilk kez 11'de sahaya çıktı. Sarı-lacivertliler, yıldız futbolcu yorulana kadar oyunun kontrolünü hep elinde tuttu. İlk yarıda rakip sahada en fazla isabetli pas (174) yaptığı maçını oynadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 01:09 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe Mesut Özil ile başka seviye!

'nin devre arasında 'den kadrosuna kattığı klasını göstermeye başladı. Yıldız oyuncu; , ve Medipol Başakşehir () maçlarında sonradan oyuna girerken hem süre yetersizliği hem de henüz tam hazır olmadığı için çok etkili olamamıştı.

Fenerbahçe Mesut Özil ile başka seviye!

karşısında ilk kez 11'de sahaya çıkan M10; yorulana kadar tekniği, adrese pasları ve oyun görüşü+zekası ile keyif verdi, ne kadar üst düzey bir oyuncu olduğunu ortaya koydu.

Fenerbahçe Mesut Özil ile başka seviye!

TARAFTAR KEYİF ALDI

Sarı-lacivertliler, 'un liderliğinde özellikle ilk yarıda oyuna hükmederken, 174 kezle ligde bu sezon en fazla isabetli pas yaptığı 45 dakikayı oynadı. Organize atak sayısı arttı. Taraftarlar ilk kez sergilenen futboldan keyif aldı.

Fenerbahçe Mesut Özil ile başka seviye!

Yüzde 96.1'lik pas yüzdesi yakalayan ayrıca ilk golün ortasını yapıp, ikinci gole de katkı sağlayarak galibiyette büyük rol oynadı. 'un kondisyon+maç eksiğini giderdiğinde performansını daha da yukarı çekmesi ve 'yi şampiyonluğa taşıması umuluyor.

SON DAKİKA