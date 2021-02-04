Fenerbahçe şaha kalktı! Kabustan bulutların üstüne

Fenerbahçe'de liderliğin keyfi yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de son 9 haftada 25 puan toplayarak zirveye kurulurken, bu süreçte keskin iniş çıkışlar da yaşandı. Lige iyi başlayan takım ilk 7 haftada 17 puan topladı ancak sonrasında yine derin bir krize girildi. 8. haftadaki Konyaspor (0-2) maçıyla, 13. haftadaki Gaziantep FK (1-3) maçları arasındaki 6 mücadelede gelen 4 yenilgi camiayı yine endişe sevk ederken, teknik direktör Erol Bulut tartışılmaya başlandı.

DUR! KALEDE ALTAY VAR

İşte ne olduysa bu haftadan sonra oldu. Teknik direktör Erol Bulut'un baskılı futboldan vazgeçip topu rakibe bırakması her şeyi değiştirdi. Sarı- lacivertliler, 8 galibiyet, 1 beraberlik aldığı haftalarda rakip ağları 22 kez sarsarken, kalesinde ise yalnızca 5 gol gördü; liderlik geldi. Bu süreçte en çok öne çıkan isimler Thiam, Pelkas, Valencia oldu. Son Hatayspor maçında ise Altay Bayındır sahne aldı. Müthiş kurtarışlarıyla 3 puanı getirdi. Genç kaleci bu sezon maç başına 2.8 kurtarışa imza attı.

Altay Bayındır bu sezon 7 maçta kalesini gole kapattı. Bu alanda Süper Lig'de Antalyaspor'un kalecisi Ruud Boffin'in (9 maç) ardından 2. sırada bulunuyor.

Altay, ceza sahası içinde kalesine atılan şutlarda yüzde 61'lik kurtarma oranı yakaladı.

Fenerbahçe, Altay'ın kaleyi koruduğu maçlarda 2.29 puan ortalaması elde etti.