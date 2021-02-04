Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe şaha kalktı! Kabustan bulutların üstüne

şaha kalktı! Kabustan bulutların üstüne

’u da yenerek koltuğa iyice kurulan , ’un oyun planını değiştirmesiyle şaha kalktı. 9 maçta 8 galibiyet alan takım 22 gol atıp sadece 2 gol yedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 00:03 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 06:50
Fenerbahçe şaha kalktı! Kabustan bulutların üstüne

'de liderliğin keyfi yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, 'de son 9 haftada 25 puan toplayarak zirveye kurulurken, bu süreçte keskin iniş çıkışlar da yaşandı. Lige iyi başlayan takım ilk 7 haftada 17 puan topladı ancak sonrasında yine derin bir krize girildi. 8. haftadaki (0-2) maçıyla, 13. haftadaki (1-3) maçları arasındaki 6 mücadelede gelen 4 yenilgi camiayı yine endişe sevk ederken, teknik direktör tartışılmaya başlandı.

DUR! KALEDE ALTAY VAR
İşte ne olduysa bu haftadan sonra oldu. Teknik direktör Erol Bulut'un baskılı futboldan vazgeçip topu rakibe bırakması her şeyi değiştirdi. Sarı- lacivertliler, 8 galibiyet, 1 beraberlik aldığı haftalarda rakip ağları 22 kez sarsarken, kalesinde ise yalnızca 5 gol gördü; liderlik geldi. Bu süreçte en çok öne çıkan isimler , , oldu. Son maçında ise Bayındır sahne aldı. Müthiş kurtarışlarıyla 3 puanı getirdi. Genç kaleci bu sezon maç başına 2.8 kurtarışa imza attı.

bu sezon 7 maçta kalesini gole kapattı. Bu alanda Süper Lig'de 'un kalecisi 'in (9 maç) ardından 2. sırada bulunuyor.

Altay, ceza sahası içinde kalesine atılan şutlarda yüzde 61'lik kurtarma oranı yakaladı.

Fenerbahçe, Altay'ın kaleyi koruduğu maçlarda 2.29 puan ortalaması elde etti.

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