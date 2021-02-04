Haberler Fenerbahçe Sosa’ya: Artık sahaya odaklan

’ya: Artık sahaya odaklan

derbisi öncesi gözler 'ya çevrildi. Büyük umutlarda transfer edilen Arjantinli futbolcu, son haftalarda beklentilerin altında kalırken, teknik heyet harekete geçti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 00:15 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 06:50
Sosa’ya: Artık sahaya odaklan

'un yıldız oyuncuyla mini bir toplantı yaptığı öğrenildi. 'dan artık sahaya odaklanmasını isteyen Bulut, "Yoğun maç temposundayız ve sana ihtiyacımız var. Tüm konsantrasyonunu sahaya vermeni istiyorum." dedi.

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