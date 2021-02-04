Erol Bulut'un yıldız oyuncuyla mini bir toplantı yaptığı öğrenildi. Sosa'dan artık sahaya odaklanmasını isteyen Bulut, "Yoğun maç temposundayız ve sana ihtiyacımız var. Tüm konsantrasyonunu sahaya vermeni istiyorum." dedi.
Sosa’ya: Artık sahaya odaklan
G.Saray derbisi öncesi gözler Sosa'ya çevrildi. Büyük umutlarda transfer edilen Arjantinli futbolcu, son haftalarda beklentilerin altında kalırken, teknik heyet harekete geçti.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 00:15 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 06:50