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'ye derbisi öncesi 2 yıldızdan müjde!

Hatayspor'u deplasmanda mağlup eden 'de gözler derbisine çevrildi. Dizinde ödem olan Luiz Gustavo'yu kritik maça yetiştirmek için uğraş veren sarı-lacivertlilere Gönül ve 'ten iyi haber geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 15:11
Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi 2 yıldızdan müjde!

'in 24. haftasında 6 Şubat Cumartesi günü 'ı konuk edecek , hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

çalışmasıyla devam eden idmanda dar alanda çift kale maç yapıldığı aktarıldı. Antrenmanın, bireysel çalışmalarla tamamlandığı ifade edildi. müsabakasına ilk 11'de başlayan sarı-lacivertli futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

GÖKHAN VE SİNAN TAKIMLA ÇALIŞTI!
Tedavileri tamamlanan Gönül ile 'ün takımla çalıştığı kaydedildi. Fenerbahçe, yapacağı idmanlarla Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürecek.



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