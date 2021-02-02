Hatayspor - Fenerbahçe: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 23. haftasında Hatayspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelirken, sarı-lacivertliler zorlu mücadeleden 2-1 galip ayrılıp Galatasaray derbisi öncesi kritik virajı kayıpsız atlattı.

Ligin flaş ekibi karşısında Fenerbahçe'ye üç puanı getiren golleri 26. dakikada Mame Thiam ve 88. dakikada Billong (k.k.) kaydetti. Hatay'ın tek sayısı ise 90'da Boupendza'dan geldi.

Fenerbahçe bu sonuçla ligde üst üste 3 .galibiyetini alırken, yenilmezlik serisini de 9 maça çıkardı.

Kritik galibiyetin ardından puanını 48'e yükselten lider Fenerbahçe, en yakın takipçisi Beşiktaş'la arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 4'e çıkardı. 7'nci sıradaki Hatayspor ise 35 puanda kaldı.

ALTAY KALESİNDE DEVLEŞTİ!

Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır, Hatayspor karşısında yaptığı kurtarışlarla maça damgasını vurdu. Genç file bekçisi özellikle ikinci yarıda gelişen Hatay ataklarına geçit vermeyerek kazanılan 3 puanda başrol oynadı.