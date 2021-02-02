Haberler Fenerbahçe Hatayspor - Fenerbahçe: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

lideri , 23. haftada konuk olduğu 'u ve 'un (k.k.) golleriyle 2-1 mağlup ederek bu haftayı da zirvede bitirmeyi garantiledi. Yenilmezlik serisini 9 maça çıkaran , üst üste 3. galibiyetini aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 17:56 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 18:17
Hatayspor - Fenerbahçe: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 23. haftasında ile karşı karşıya gelirken, sarı-lacivertliler zorlu mücadeleden 2-1 galip ayrılıp öncesi kritik virajı kayıpsız atlattı.

Ligin flaş ekibi karşısında Fenerbahçe'ye üç puanı getiren golleri 26. dakikada ve 88. dakikada (k.k.) kaydetti. 'ın tek sayısı ise 90'da 'dan geldi.

Fenerbahçe bu sonuçla ligde üst üste 3 .galibiyetini alırken, yenilmezlik serisini de 9 maça çıkardı.

Kritik galibiyetin ardından puanını 48'e yükselten lider Fenerbahçe, en yakın takipçisi 'la arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 4'e çıkardı. 7'nci sıradaki Hatayspor ise 35 puanda kaldı.

ALTAY KALESİNDE DEVLEŞTİ!

Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi , Hatayspor karşısında yaptığı kurtarışlarla maça damgasını vurdu. Genç file bekçisi özellikle ikinci yarıda gelişen Hatay ataklarına geçit vermeyerek kazanılan 3 puanda başrol oynadı.

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