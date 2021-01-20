Son dakika: Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kadrosu açıklandı! Jose Sosa...

Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.

Sarı lacivertli takımın kadrosunda Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Ömer Faruk, Tolga Ciğerci, Diego Perotti yer almazken cezalı olan Ozan Tufan da kadroda bulunmadı.

3 İSİM GERİ DÖNDÜ

Sakatlığı nedeniyle son 3 maçı kaçıran Jose Sosa ise kadroya dahil edildi.

Sosa'nın dışında Gökhan Gönül ve Ademi ile cezaları sona eren Caner Erkin ve Mert Hakan Yandaş da kafilede yer aldı.

Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kamp kadrosu şu şekilde;