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Son dakika: 'nin maçı kadrosu açıklandı! Jose Sosa...

Son dakika haberi: 'nin maçı kamp kadrosu açıklandı.Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Ömer Faruk, Tolga Ciğerci, Diego Perotti yer almazken cezalı olan Ozan Tufan da kadroda bulunmadı. Son 3 maçı kaçıran Jose Sosa ise kadroya dahil edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 17:26 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 17:48
Son dakika: Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kadrosu açıklandı! Jose Sosa...

Süper Lig'in 20. haftasında ile deplasmanda karşılaşacak olan 'nin kamp kadrosu açıklandı.

Sarı lacivertli takımın kadrosunda Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Ömer Faruk, Tolga Ciğerci, Diego Perotti yer almazken cezalı olan Ozan Tufan da kadroda bulunmadı.

3 İSİM GERİ DÖNDÜ

Sakatlığı nedeniyle son 3 maçı kaçıran Jose Sosa ise kadroya dahil edildi.

Sosa'nın dışında Gökhan Gönül ve Ademi ile cezaları sona eren Caner Erkin ve Mert Hakan Yandaş da kafilede yer aldı.

Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kamp kadrosu şu şekilde;

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