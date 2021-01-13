Fenerbahçe'nin Mesut Özil hayali artık gerçek oluyor... Yalnızca Türkiye'de değil tüm dünyanın takip ettiği transferde her geçen gün sıcak gelişmeler yaşanıyor.





Kazanacağı ücretten giyeceği forma numarasına ve kalacağı eve kadar birçok konu belirlenen Mesut, Arsenal ile sözleşmesinin feshi konusunda son aşamaya geldi.





Twitter'da dün takipçilerine verdiği cevaplarda İstanbul'da en çok sevdiği semtin Kadıköy olduğunu vurgulayan yıldız futbolcu, Çubuklu'yu giymek için gün sayıyor.





HER SÖZÜ GÜNDEMDE

Çubuklu'yu giymeye hazırlanan Mesut 'un önceki gün Twitter'dan yaptığı açıklamalar dünya gündeminde de yer aldı. İspanyol Mundo Deportivo, ESPN ve Mirror, yıldız futbolcunun F.Bahçe ile ilgili sözlerine yer verdi.





İSMİ BİLE YETTİ

Fenerbahçe'nin imza aşamasında olduğu Mesut Özil'in transfer haberleri bile kulübün değerini artırmasını sağladı. Son dönemde borsada yükselişe geçen sarılacivertlilerin piyasa değeri de 1 haftada 1 milyar TL arttı. Geçtiğimiz hafta 3.2 milyar TL olan kulüp değeri 4.2 milyar TL'ye yükseldi.

SAHA DIŞINDA DA KAZANDIRACAK!

Mesut Özil'in önceki akşam milyonlarca takipçisinin olduğu sosyal medyada Fenerbahçe ile ilgili sözleri yalnızca Türkiye'de değil tüm dünyada geniş yankı uyandırdı.





Twitter'da 25.5 milyon, instagram'da 23 milyon, facebook'ta ise 39 milyon takipçisi olan yıldız futbolcunun popülaritesini kullanmak isteyen sarı-lacivertliler, bu süreçte önemli bir PR çalışması yapıyor. Mesut'un sosyal medyadaki etkisinden de yararlanmak isteyen Fenerbahçe, bu mecralardan gelir sağlamayı planlıyor.





HAFTA SONU ARABASI GELİYOR!

Başkan Ali Koç'un, "Gerçekleşmesi zor bir rüya" dediği Mesut için bu kez, "Daha yakınız" itirafının ardından yıldız futbolcu da sosyal medyadan aşkını duyurmuştu.



