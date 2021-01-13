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'e kavuşuyor! O tarih ortaya çıktı

ile sözleşmesini feshetmesi an meselesi olan yıldız futbolcu, artık Çubuklu’yu giymek için geri sayıma geçti. ’un, “Mesut ile daha yakınız” itirafının ardından 32 yaşındaki oyuncu da aşkını net şekilde duyurdu. Mesut’la ilgili bir detay daha öğrenildi. İşte o tarih...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2021 Salı 21:33 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
Transfer haberi: Fenerbahçe Mesut Özil'e kavuşuyor! O tarih ortaya çıktı

'nin hayali artık gerçek oluyor... Yalnızca Türkiye'de değil tüm dünyanın takip ettiği transferde her geçen gün sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Transfer haberi: Fenerbahçe Mesut Özil'e kavuşuyor! O tarih ortaya çıktı

Kazanacağı ücretten giyeceği forma numarasına ve kalacağı eve kadar birçok konu belirlenen Mesut, ile sözleşmesinin feshi konusunda son aşamaya geldi.

Transfer haberi: Fenerbahçe Mesut Özil'e kavuşuyor! O tarih ortaya çıktı

Twitter'da dün takipçilerine verdiği cevaplarda İstanbul'da en çok sevdiği semtin Kadıköy olduğunu vurgulayan yıldız futbolcu, Çubuklu'yu giymek için gün sayıyor.

Transfer haberi: Fenerbahçe Mesut Özil'e kavuşuyor! O tarih ortaya çıktı

HER SÖZÜ GÜNDEMDE
Çubuklu'yu giymeye hazırlanan Mesut 'un önceki gün Twitter'dan yaptığı açıklamalar dünya gündeminde de yer aldı. İspanyol Mundo Deportivo, ESPN ve Mirror, yıldız futbolcunun ile ilgili sözlerine yer verdi.

Transfer haberi: Fenerbahçe Mesut Özil'e kavuşuyor! O tarih ortaya çıktı

İSMİ BİLE YETTİ
'nin imza aşamasında olduğu 'in transfer haberleri bile kulübün değerini artırmasını sağladı. Son dönemde borsada yükselişe geçen sarılacivertlilerin piyasa değeri de 1 haftada 1 milyar TL arttı. Geçtiğimiz hafta 3.2 milyar TL olan kulüp değeri 4.2 milyar TL'ye yükseldi.

Transfer haberi: Fenerbahçe Mesut Özil'e kavuşuyor! O tarih ortaya çıktı

SAHA DIŞINDA DA KAZANDIRACAK!
Mesut Özil'in önceki akşam milyonlarca takipçisinin olduğu sosyal medyada ile ilgili sözleri yalnızca Türkiye'de değil tüm dünyada geniş yankı uyandırdı.

Transfer haberi: Fenerbahçe Mesut Özil'e kavuşuyor! O tarih ortaya çıktı

Twitter'da 25.5 milyon, instagram'da 23 milyon, facebook'ta ise 39 milyon takipçisi olan yıldız futbolcunun popülaritesini kullanmak isteyen sarı-lacivertliler, bu süreçte önemli bir PR çalışması yapıyor. Mesut'un sosyal medyadaki etkisinden de yararlanmak isteyen , bu mecralardan gelir sağlamayı planlıyor.

Transfer haberi: Fenerbahçe Mesut Özil'e kavuşuyor! O tarih ortaya çıktı

HAFTA SONU ARABASI GELİYOR!
Başkan 'un, "Gerçekleşmesi zor bir rüya" dediği Mesut için bu kez, "Daha yakınız" itirafının ardından yıldız futbolcu da sosyal medyadan aşkını duyurmuştu.

Transfer haberi: Fenerbahçe Mesut Özil'e kavuşuyor! O tarih ortaya çıktı

32 yaşındaki 10 numara, Türkiye'de yalnızca çocukluğundan bu yana taraftarı olduğu 'de oynayacağını söyledi ve bu paylaşımlar milyonlarca etkileşim aldı. ile ilgili dün bir detay daha ortaya çıktı. Tecrübeli futbolcunun lüks bir markadan sipariş verdiği yeni aracının hafta sonunda İstanbul'a olacağı öğrenildi.

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