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Hep aynı hüsran!

ile olan sözleşmesini feshederek kulüp ile olan bağlarını koparan davasında kazanan oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 20:34 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 06:50
Hep aynı hüsran!

Sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden ile anlaşma yoluna gitmişti. Alman oyuncuya ödenecek tazminatın 3.5 milyon euro'yu bulacağı belirtildi. Max gittiğinde başkan , 'nin hayatının pokerini oynadığını ve zararlı çıkacağını ileri sürmüştü. Ancak 'da kazanan bir kez daha oyuncu oldu. Zamanında ödenmeyen 500 bin euro, Kruse'ye değil F.Bahçe'ye pahalıya patladı.

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