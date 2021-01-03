Hep aynı hüsran!

Sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Max Kruse ile F.Bahçe anlaşma yoluna gitmişti. Alman oyuncuya ödenecek tazminatın 3.5 milyon euro'yu bulacağı belirtildi. Max gittiğinde başkan Ali Koç, Kruse'nin hayatının pokerini oynadığını ve zararlı çıkacağını ileri sürmüştü. Ancak FIFA'da kazanan bir kez daha oyuncu oldu. Zamanında ödenmeyen 500 bin euro, Kruse'ye değil F.Bahçe'ye pahalıya patladı.