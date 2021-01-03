Fenerbahçe'de ocak maratonu! İşte maç takvimi

Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de ocak ayı sıcak geçecek. Sarı-lacivertliler, yeni yılın ilk ayında tam 8 karşılaşmaya çıkacak. Süper Lig'de 7 maç oynayacak olan Kanarya, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Alınacak sonuçlar lig ve kupada rotayı çizecek. Teknik direktör Erol Bulut'un hedefi zorlu maratona galibiyetle başlamak. Bu nedenle yarınki Kasımpaşa maçına ekstra önem veriliyor.

Kadroda yine eksikler var. Luiz Gustavo, Ozan Tufan ve Serdar Aziz gibi temel direkler karantina süreçleri devam ettiği için forma giyemeyecek. Ancak Samatta ve Valencia'nın iyileşmesi yüzleri güldürdü. Novak, Lemos ve Thiam da takımla çalışmalara başladı. Bu isimlerden en az 3'ü Kasımpaşa karşısında ilk onbirde olacak. Erol Bulut tüm oyunculara kendilerine çok iyi bakmaları talimatını verdi. Sakatlık ve virüsten korunmak için maksimum gayret istedi.

SÜPER LİG'DE 7 MAÇ

4 Ocak-Kasımpaşa

7 Ocak-Alanyaspor (D)

11 Ocak-BB Erzurumspor (D)

18 Ocak-MKE Ankaragücü

21 Ocak-Sivasspor (D)

25 Ocak-Kayserispor

31 Ocak-Ç. Rizespor

KUPADA 1 MAÇ

14 Ocak-Kasımpaşa