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'de ocak maratonu! İşte maç takvimi

Kanarya 3.5 günde bir sahaya çıkacak. Covid-19 ekstra rakip! Teknik direktör eldeki herkesi hazır tutmaya çalışıyor. Hedef Paşa’yı devirip, seriye iyi başlamak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 20:14 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 06:50
Fenerbahçe'de ocak maratonu! İşte maç takvimi

maçının hazırlıklarını sürdüren 'de ocak ayı sıcak geçecek. Sarı-lacivertliler, yeni yılın ilk ayında tam 8 karşılaşmaya çıkacak. 'de 7 maç oynayacak olan Kanarya, son 16 turunda ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Alınacak sonuçlar lig ve kupada rotayı çizecek. Teknik direktör 'un hedefi zorlu maratona galibiyetle başlamak. Bu nedenle yarınki Kasımpaşa maçına ekstra önem veriliyor.

Kadroda yine eksikler var. , Ozan Tufan ve Serdar Aziz gibi temel direkler karantina süreçleri devam ettiği için forma giyemeyecek. Ancak Samatta ve Valencia'nın iyileşmesi yüzleri güldürdü. Novak, Lemos ve Thiam da takımla çalışmalara başladı. Bu isimlerden en az 3'ü Kasımpaşa karşısında ilk onbirde olacak. Erol Bulut tüm oyunculara kendilerine çok iyi bakmaları talimatını verdi. Sakatlık ve virüsten korunmak için maksimum gayret istedi.

SÜPER LİG'DE 7 MAÇ

4 Ocak-Kasımpaşa

7 Ocak- (D)

11 Ocak- (D)

18 Ocak-

21 Ocak-Sivasspor (D)

25 Ocak-Kayserispor

31 Ocak-Ç. Rizespor

KUPADA 1 MAÇ

14 Ocak-Kasımpaşa

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