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Sakatlıktan kurtulan Mbwana Samatta ve Enner Valencia karşısında Erol Bulut’un yeni kozları olacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2021 Cuma 22:44 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Paşazadeler

maçının hazırlıkları devam ediyor. galibiyeti ile kara bulutları dağıtan sarılacivertliler, pazartesi günü oynanacak mücadeleyi de kazanıp yeniden şampiyonluk havasına girmeyi hedefliyor. Kadıköy'deki karşılaşmada sakatlıktan kurtulan Enner Valencia ile Mbwana Samatta'nın da ilk 11'e dönmeleri bekleniyor. Koronavirüsü atlatmaya çalışan Luiz Gustavo ve Ozan'ın yokluğunda orta sahanın organizatörlüğünü ise üstlenecek. Stoperde Serdar Aziz'in forması içinse Mauricio Lemos ile Sadık Çiftpınar rekabet halinde. Erol Bulut iki isim arasında seçimini son idmanın ardından yapacak.

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