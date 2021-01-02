Paşazadeler

Kasımpaşa maçının hazırlıkları devam ediyor. Başakşehir galibiyeti ile kara bulutları dağıtan sarılacivertliler, pazartesi günü oynanacak mücadeleyi de kazanıp yeniden şampiyonluk havasına girmeyi hedefliyor. Kadıköy'deki karşılaşmada sakatlıktan kurtulan Enner Valencia ile Mbwana Samatta'nın da ilk 11'e dönmeleri bekleniyor. Koronavirüsü atlatmaya çalışan Luiz Gustavo ve Ozan'ın yokluğunda orta sahanın organizatörlüğünü ise Jose Sosa üstlenecek. Stoperde Serdar Aziz'in forması içinse Mauricio Lemos ile Sadık Çiftpınar rekabet halinde. Erol Bulut iki isim arasında seçimini son idmanın ardından yapacak.