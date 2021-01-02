Avrupa'da bazı siteler dün transferin bitmek üzere olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe 'nin 5 aylık kontratı kalan 32 yaşındaki oyuncuyu bedelsiz olarak renklerine bağlayacağı da ifade edildi.

İngiliz kaynaklar da Arsenal'in Sokratis'i gözden çıkardığını yazarken, Napoli'nin de oyuncu için devrede olduğu ancak Yunan savunmacının yeni adresinin büyük olasılıkla Türkiye olacağını kaydetti.