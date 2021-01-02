Kanarya stoper için düşündüğü Sokratis Papastathopulos'un transferinde önemli aşama kaydetti.
Avrupa'da bazı siteler dün transferin bitmek üzere olduğunu duyurdu.
Fenerbahçe'nin 5 aylık kontratı kalan 32 yaşındaki oyuncuyu bedelsiz olarak renklerine bağlayacağı da ifade edildi.
İngiliz kaynaklar da Arsenal'in Sokratis'i gözden çıkardığını yazarken, Napoli'nin de oyuncu için devrede olduğu ancak Yunan savunmacının yeni adresinin büyük olasılıkla Türkiye olacağını kaydetti.
Dortmund (198 maç/10 gol/2 asist), Bremen (69 maç/6 gol/2 asist), Milan (7 maç) gibi firmalarda forma giyen Sokratis, Yunanistan Milli Takımı'nın uzun yıllardır değişmez isimleri (90 maç/3 gol) arasında bulunuyor.