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Avrupa siteleri, ’nin Arsenal’den ayrılacak Yunan stoperi bitirmek üzere olduğunu yazdı. Transferin bedelsiz olarak gerçekleşeceği ifade edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2021 Cuma 22:29 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe'ye transferi 'kesin gibi!' Sokratis geliyor

Kanarya stoper için düşündüğü Papastathopulos'un transferinde önemli aşama kaydetti.

Fenerbahçe'ye transferi 'kesin gibi!' Sokratis geliyor

Avrupa'da bazı siteler dün transferin bitmek üzere olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe'ye transferi 'kesin gibi!' Sokratis geliyor

'nin 5 aylık kontratı kalan 32 yaşındaki oyuncuyu bedelsiz olarak renklerine bağlayacağı da ifade edildi.

Fenerbahçe'ye transferi 'kesin gibi!' Sokratis geliyor

İngiliz kaynaklar da Arsenal'in 'i gözden çıkardığını yazarken, Napoli'nin de oyuncu için devrede olduğu ancak Yunan savunmacının yeni adresinin büyük olasılıkla Türkiye olacağını kaydetti.

Fenerbahçe'ye transferi 'kesin gibi!' Sokratis geliyor

Dortmund (198 maç/10 gol/2 asist), Bremen (69 maç/6 gol/2 asist), Milan (7 maç) gibi firmalarda forma giyen , Yunanistan Milli Takımı'nın uzun yıllardır değişmez isimleri (90 maç/3 gol) arasında bulunuyor.

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