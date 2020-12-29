Fenerbahçe'de ocak planı belli oldu: Hedef liderlik!

KUPADA DA YOLA DEVAM
Kasımpaşa'nın ardından sırasıyla ligde Alanya, Erzurum, Ankaragücü, Sivas ve Kayseri ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, tüm maçları kazanmayı planlıyor. 22 günde oynayacağı 6 maçtan toplam 18 puan çıkarmak isteyen sarı-lacivertliler, devreyi zirvede kapatmayı hedefliyor. Kupada da Kasımpaşa ile karşılaşacak Kanarya, bu kulvarda da son 8 hesapları yapıyor.
4 OCAK'TA EKSİK KALMAYACAK
Sarı-lacivertlilerde ocak ayına sakat futbolcu kalmayacak. Samatta, Valencia, Tolga ve Lemos, dün idmanın tamamında takımla çalışırken, Perotti de antrenmanın ilk bölümünde yer aldı. Bu isimlerin her birinin 4 Ocak'ta Kasımpaşa ile oynanacak karşılaşmaya yetişeceği öğrenildi. Koronavirüs testi pozitif çıkan Ozan Tufan ile ismi açıklanmayan diğer 3 futbolcunun da karantina süreçlerinin ardından takıma katılması bekleniyor.