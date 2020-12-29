Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de ocak planı belli oldu: Hedef liderlik!

'de ocak planı belli oldu: Hedef liderlik!

, ocak ayında liderlik koltuğunu ele geçirmenin planlarını yapıyor. Sarı Kanarya, ilk yarı öncesi oynayacağı maçlarda 6’da 6’yı hedefliyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 23:40 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 06:50
Fenerbahçe'de ocak planı belli oldu: Hedef liderlik!
Kötü gidişe Başakşehir karşısında son veren 'de artık yüzler gülüyor... Sezon başından bu yana eksikler nedeniyle hiçbir karşılaşmaya ideal 11 ile çıkamayan sarı-lacivertlilerde sakat isimlerin de çalışmalara katılması umutları artırıyor. Ligin ilk yarısı öncesi 4 Ocak'ta Kasımpaşa ile başlayacak zorlu fikstüre başlayacak olan Kanarya, hedefini belirledi.

KUPADA DA YOLA DEVAM
Kasımpaşa'nın ardından sırasıyla ligde Alanya, Erzurum, Ankaragücü, Sivas ve Kayseri ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, tüm maçları kazanmayı planlıyor. 22 günde oynayacağı 6 maçtan toplam 18 puan çıkarmak isteyen sarı-lacivertliler, devreyi zirvede kapatmayı hedefliyor. Kupada da Kasımpaşa ile karşılaşacak Kanarya, bu kulvarda da son 8 hesapları yapıyor.

4 OCAK'TA EKSİK KALMAYACAK
Sarı-lacivertlilerde ocak ayına sakat futbolcu kalmayacak. Samatta, Valencia, Tolga ve Lemos, dün idmanın tamamında takımla çalışırken, Perotti de antrenmanın ilk bölümünde yer aldı. Bu isimlerin her birinin 4 Ocak'ta Kasımpaşa ile oynanacak karşılaşmaya yetişeceği öğrenildi. Koronavirüs testi pozitif çıkan ile ismi açıklanmayan diğer 3 futbolcunun da karantina süreçlerinin ardından takıma katılması bekleniyor.

SON DAKİKA