Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den kanat bombası! Devre arası...

'den kanat bombası! Devre arası...

Son dakika haberi: Devre arası dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Top taşıyan oyuncu sorununu devre arasında çözmek isteyen sarı lacivertliler, 26 yaşındaki kanat oyuncusunu gündemine aldı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 09:39 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 09:43
Fenerbahçe'den kanat bombası! Devre arası...

Ligde alınan kötü sonuçlar transferi yeniden gündeme getirdi. 'nin devre arasında gönderilecek oyuncuların durumuna göre bir veya iki yapmayı planladığı öğrenildi.

Fenerbahçe'den kanat bombası! Devre arası...

Nabil Dirar'la yolların ayrılması halinde bir kanat oyuncusunu kadrosuna katacak sarı-lacivertlilerin listesinde bulunan isimlerden biri Norveç'in Bodo-Glimt takımında forma giyen Philip Zinckernagel.

Fenerbahçe'den kanat bombası! Devre arası...

Devre arasında sözleşmesi bitecek ve serbest kalacak 26 yaşındaki oyuncunun menajeriyle yaz aylarında kurulan bağ halen koparılmadı. 'un da yakından ilgilendiği Damimarkalı için temaslar sıklaştırılacak.

Fenerbahçe'den kanat bombası! Devre arası...

Kanat listesindeki bir diğer isim de geçen sene G.Saray forması giyen ve bonservisi Monaco'da bulunan Onyekuru... Yönetim, top taşıma sıkıntısı olan takımı kanat takviyesiyle güçlendirmek istiyor.

Sabah

BİZE ULAŞIN