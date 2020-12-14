Almanlar duyurdu! Emre Belözoğlu Mesut Özil için devrede

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'da sezon başında şok bir şekilde kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in Ada macerası yakında son bulacağa benziyor.

Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu Türk asıllı Alman futbolcunun MLS Ligi ekiplerinden Inter Miami'ye transfer olacağı iddia ediliyordu.

Mesut Özil için bir iddia da Alman basınından geldi.

Bild'in haberine göre, Fenerbaçe yönetiminin Mesut Özil ile görüştüğü ve sözleşmesi bittikten sonra yıldız futbolcuyu kadroya katmaya hazırlandığı iddia edildi.

MAAŞ KONUSU Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun sözleşmesi bittikten sonra Mesut Özil'i bonservissiz olarak kadrosuna katmak istediği öne sürülürken, yıldız futbolcuyla sıkı bir maaş pazarlığı yapılacağı, Fenerbahçe'nin garanti ücret yerine bonuslar üzerinden anlaşma yolu arayacağı kaydedildi.