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Almanlar duyurdu! Emre Belözoğlu için devrede

ekibi 'da kadroya alınmayana 'in geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. MLS ligi ekiplerinden Inter Miami'ye transfer olacağı iddia edilen yıldız futbolcu için alman basınından çarpıcı bir iddia geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 22:55 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 23:07
Almanlar duyurdu! Emre Belözoğlu Mesut Özil için devrede

İngiltere ekibi 'da sezon başında şok bir şekilde kadro dışı bırakılan 'in Ada macerası yakında son bulacağa benziyor.

Almanlar duyurdu! Emre Belözoğlu Mesut Özil için devrede

Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu Türk asıllı Alman futbolcunun MLS Ligi ekiplerinden Inter Miami'ye transfer olacağı iddia ediliyordu.

Almanlar duyurdu! Emre Belözoğlu Mesut Özil için devrede

için bir iddia da Alman basınından geldi.

Almanlar duyurdu! Emre Belözoğlu Mesut Özil için devrede

Bild'in haberine göre, Fenerbaçe yönetiminin ile görüştüğü ve sözleşmesi bittikten sonra yıldız futbolcuyu kadroya katmaya hazırlandığı iddia edildi.

Almanlar duyurdu! Emre Belözoğlu Mesut Özil için devrede

MAAŞ KONUSU

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun sözleşmesi bittikten sonra 'i bonservissiz olarak kadrosuna katmak istediği öne sürülürken, yıldız futbolcuyla sıkı bir maaş pazarlığı yapılacağı, Fenerbahçe'nin garanti ücret yerine bonuslar üzerinden anlaşma yolu arayacağı kaydedildi.

Almanlar duyurdu! Emre Belözoğlu Mesut Özil için devrede

'in sezon sonunda ile olan sözleşmesi sona erecek. Yıldız futbolcu kısa süre önce yaptığı açıklamada, "Sözleşmem bitmeden Arsenal'den ayrılmayacağım. Sözleşmem bittikten sonra kariyerimle ilgili en iyi kararı vereceğim." ifadelerini kullanmıştı.

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