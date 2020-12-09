Haberler Fenerbahçe Juan Jesus'tan Fenerbahçe'ye yeşil ışık! "Çubukluyu giymeye hazırım" | Son dakika transfer haberleri

'tan 'ye ! "Çubukluyu giymeye hazırım" | Son dakika haberleri

Mauricio Lemos'tan beklenen performansın alınamaması nedeniyle stoper takviyesi planlayan , sezon başında kadroya katamadığı 'u renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Temasa geçilen Brezilyalı stoperin çubukluyu formayı giymeye hazır olduğu ifade ediliyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 02:01 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 02:43
Juan Jesus'tan Fenerbahçe'ye yeşil ışık! "Çubukluyu giymeye hazırım" | Son dakika transfer haberleri

Sezon başında yapılan transferlere rağmen savunmadaki sıkıntıyı tam olarak çözemeyen 'de teknik patron Erol Bulut devre arasında stoper takviyesi istemişti.

Juan Jesus'tan Fenerbahçe'ye yeşil ışık! "Çubukluyu giymeye hazırım" | Son dakika transfer haberleri

Bunun üzerine harekete geçen sportif direktör Emre Belözoğlu için nabız yoklamıştı.

Juan Jesus'tan Fenerbahçe'ye yeşil ışık! "Çubukluyu giymeye hazırım" | Son dakika transfer haberleri

Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre kulübünde mutsuz olan Brezilyalı stoperden olumlu sinyal geldi.

Juan Jesus'tan Fenerbahçe'ye yeşil ışık! "Çubukluyu giymeye hazırım" | Son dakika transfer haberleri

'un menajeri aracılığıyla çubuklu formayı giymeye hazır olduğu bilgisi 'ye iletildi. 29 yaşında ve 1.85 boyunda olan sambacının sözleşmesi Haziran 2021'de sona eriyor.

Juan Jesus'tan Fenerbahçe'ye yeşil ışık! "Çubukluyu giymeye hazırım" | Son dakika transfer haberleri

Roma kulübü bonservis ücreti talep etmemesi durumunda bu transferin ocak ayında sorunsuz bir şekilde gerçekleşebileceği ifade ediliyor.

Juan Jesus'tan Fenerbahçe'ye yeşil ışık! "Çubukluyu giymeye hazırım" | Son dakika transfer haberleri

'nin Jesus'u yaz döneminde de istediği ancak İtalyan kulübü ile bonservis rakamında anlaşma sağlanamadığı biliniyor.

Juan Jesus'tan Fenerbahçe'ye yeşil ışık! "Çubukluyu giymeye hazırım" | Son dakika transfer haberleri

37 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

23 kez U-20, 6 kez de Olimpiyat takımında forma giydi. Başarılı stoper, 4 kez de Brezilya A takım formasını sırtına geçirdi.

(Takvim)

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