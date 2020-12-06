Haberler Fenerbahçe Süper Lig'deki Denizlispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'deki Denizlispor - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 11. haftasında Denizlispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan , geçtiğimiz hafta sahasında Beşiktaş'a karşı aldığı derbi mağlubiyetini unutturmak için sahaya çıkıyor. Şu ana kadar topladığı 20 puanla ligde 3. sırada bulunan sarı-lacivertliler, 6 puanla 20. sırada bulunan ve çıkış arayan Ege temsilcisine konuk oluyor. Fenerbahçe'de bu karşılaşmada sarı kart cezalısı Luiz Gustavo'nun yanı sıra birçok önemli isim forma giyemeyecek. Futbolseverler, mücadelenin başlayacağı saati ve canlı yayınlanacağı kanal gibi bilgileri sıkça aratıyor. Peki, Denizlispor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Son dakika FB maçı haberleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 08:41
Süper Lig'deki Denizlispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'de heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Denizlispor ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Denizlispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DENİZLİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Denizlispor - Fenerbahçe maçı 6 Aralık Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

Süper Lig'deki Denizlispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DENİZLİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

DENİZLİSPOR: PANTILIMON, ÖZER, OĞUZ, MUSTAFA, LOPES, MURAWSKI, BAKALORZ, SACKO, AISSATI, SAGAL, RODALLEGA

FENERBAHÇE: ALTAY, GÖKHAN, SERDAR, TISSERAND, CANER, SOSA, OZAN, VALENCIA, MERT, PELKAS, CISSE

Süper Lig'deki Denizlispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE SON 8 MAÇIN 7'SİNİ KAZANDI

, Denizlispor ile ligde yaptığı son 8 maçın 7'sinde sahadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, 2006-2007 sezonunun ikinci yarısında evinde 2-2 berabere kaldığı rakibiyle daha sonra 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 ve 2019-2020'de oynadığı maçların 7'sini kazandı. Bu süreçte 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında oynanan son karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

VALENCIA 11'E DÖNÜYOR!

Enner Valencia 2 hafta aradan sonra maç kadrosuna dahil edildi. Milli takım için gittiği Ekvador'da corona virüsüne yakalanıp, iyileşen 31 yaşındaki yıldızın ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

Süper Lig'deki Denizlispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DENİZLİSPOR ÇIKIŞ ARIYOR!

Ligde 11. haftaya 6 puanla 19. sırada giren Yukatel Denizlispor, sezona başladığı teknik direktör Robert Prosinecki ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Kenan Atik'i getirdi. Yeşil-siyahlı ekip, Atik yönetiminde çıktığı ilk maçta geçen hafta Medipol Başakşehir karşısında 3-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Ligde tek galibiyetini Ankara'da Gençlerbirliği karşısında 2-1'lik skorla alan Yukatel Denizlispor, daha sonra çıktığı 4 maçta 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Bu sezon iç sahada oynadığı 4 müsabakada 3 puana ulaşamayan yeşil-siyahlı ekip, söz konusu maçlardan 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrıldı. Yukatel Denizlispor, 'yi yenerek çıkışa geçmek istiyor.

Süper Lig'deki Denizlispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE DENİZLİ'YE EKSİK GİTTİ!

Açıklanan kamp kadrosu şu şekilde:

Altay Bayındır, Oytun Özdoğan, Gökhan Gönül, Uğur Kaan Yıldız, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Filip Novak, Tolga Ciğerci, Jose Sosa, Ozan Tufan, Eyüp Akcan, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas, Ömer Faruk Beyaz, Ferdi Kadıoğlu, Mame Thiam, Enner Valencia, Papiss Cisse.

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