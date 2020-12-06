Süper Lig'deki Denizlispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Denizlispor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Denizlispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? DENİZLİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK? Denizlispor - Fenerbahçe maçı 6 Aralık Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

DENİZLİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ DENİZLİSPOR: PANTILIMON, ÖZER, OĞUZ, MUSTAFA, LOPES, MURAWSKI, BAKALORZ, SACKO, AISSATI, SAGAL, RODALLEGA FENERBAHÇE: ALTAY, GÖKHAN, SERDAR, TISSERAND, CANER, SOSA, OZAN, VALENCIA, MERT, PELKAS, CISSE

FENERBAHÇE SON 8 MAÇIN 7'SİNİ KAZANDI Fenerbahçe, Denizlispor ile ligde yaptığı son 8 maçın 7'sinde sahadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, 2006-2007 sezonunun ikinci yarısında evinde 2-2 berabere kaldığı rakibiyle daha sonra 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 ve 2019-2020'de oynadığı maçların 7'sini kazandı. Bu süreçte 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında oynanan son karşılaşma ise berabere sonuçlandı. VALENCIA 11'E DÖNÜYOR! Enner Valencia 2 hafta aradan sonra maç kadrosuna dahil edildi. Milli takım için gittiği Ekvador'da corona virüsüne yakalanıp, iyileşen 31 yaşındaki yıldızın ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

DENİZLİSPOR ÇIKIŞ ARIYOR! Ligde 11. haftaya 6 puanla 19. sırada giren Yukatel Denizlispor, sezona başladığı teknik direktör Robert Prosinecki ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Kenan Atik'i getirdi. Yeşil-siyahlı ekip, Atik yönetiminde çıktığı ilk maçta geçen hafta Medipol Başakşehir karşısında 3-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Ligde tek galibiyetini Ankara'da Gençlerbirliği karşısında 2-1'lik skorla alan Yukatel Denizlispor, daha sonra çıktığı 4 maçta 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Bu sezon iç sahada oynadığı 4 müsabakada 3 puana ulaşamayan yeşil-siyahlı ekip, söz konusu maçlardan 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrıldı. Yukatel Denizlispor, Fenerbahçe'yi yenerek çıkışa geçmek istiyor.