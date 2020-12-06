Erol Bulut'tan Denizlispor - Fenerbahçe maçı sonrası Ali Palabıyık eleştirisi! "16 dakika bekliyordum"

Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, mücadeleden 2-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Teknik direktör Erol Bulut, maç sonrası basına açıklamalarda bulunurken hakem Ali Palabıyık'a dair eleştirel sözler sarf etti.

Erol Bulut'un açıklamaları şu şekilde oldu;

"İyi performans gösterdik. 40 dakika 10 kiş ioynadık. Bir de hakem sağolsun, 8 dakika verdi. 16 bekliyordum aslında. Bize de bu nasip oldu. Karşımızda kim olursa olsun, bugün galip gelerek 10 kişiyle neler başarabileceğimizi gösterdik.

Deplasmanda daha rahat oynuyoruz gibi gözüküyor. Kendi evimizde daha rahat olmamız gerekiyor. İçeride takımlar daha çok kapanıyor. Sadece kontratak arıyorlar. Onu da bu maçı çözdüğümüz gibi, gelecek maçları da çözmeye çalışacağız.

Herkesin şaşırdığı gibi ben de şaşırdım. Direkt önümüzde verilen bir sarı kart var Serdar'a, sonra sarıdan kırmızı. Kafasından seken toptu galiba. İlk başta sarı veriyor, sonra neden sarı kırmızı verdi. Hakemle ilgil ibir şey söylemeyeceğim. Oraya beni çekmeyin. Biz hakemlere, pardon sadece genç hakemlere destek vereceğiz."