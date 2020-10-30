Krasic'ten Fenerbahçe transferi itirafı! "Juventus'tan sonra en iyisi..."

Fenerbahçe'nin 2012-13 sezonunda İtalya'nın Juventus kulübünden 7 milyon euro bedelle transfer ettiği Milos Krasic, sarı lacivertlilerde bir türlü isteneni verememişti.

Bir dönem Bastia'ya kiralanan Krasic, burada da form tutamayınca 2015-16 sezonunda bedelsiz Fenerbahçe'den ayrılmıştı.

İtalyan basınına konuya dair konuşan Krasic, Juventus teknik direktörü Antonio Conte ve Fenerbahçe'ye ilişkin konuşurken, "Conte bir çekiç gibiydi. Çok sertti ama çok iyi hazırlanmıştı. Böylesine bir kariyeri yapmış olasına şaşırmıyorum. Şu anda en iyi teknik direktörer arasında yer almaya devam ediyor. Ancak, neden beni takımda tutmak istemediğini hala anlamadım. O dönemde Lazio ya da Sampdoria'ya transfer olabilirdim, İtalya'da kalabilirdim. Fenerbahçe'yi seçtim. Bu ham benim için hem de kulübüm için en iyi seçenekti. Eğer kariyerimde bazı şeyler daha farklı gitmiş olsaydı bu düşüşüyaşamazdım." dedi.