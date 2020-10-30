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'de idmana çıkamadı!

Son dakika haberleri... 'de oynayacağı maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, defans oyuncusu karın ağrısı nedeniyle idmana çıkamadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 14:37
Fenerbahçe'de Marcel Tisserand idmana çıkamadı!

'in 7. haftasında 2 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Fraport TAV ile karşılaşacak olan , hazırlıklarını sürdürdü. 'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 11.00'de ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

İki grup halinde yapılan pas çalışmalarıyla süren idman, çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Savunma oyuncusu ise karın ağrısı sebebiyle bugünkü antrenmanda yer almadı.

Sarı lacivertli takım, Fraport-TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.

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