Artık gözler Perotti’de

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Roma'dan transfer edilen Diego Perotti'nin 7. hafta sınavında Çubuklu'yu giymesi bekleniyor.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 27 Ekim 2020 Salı 22:01Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
Roma'dan transfer edilen Diego Perotti'nin 7. hafta sınavında Çubuklu'yu giymesi bekleniyor. Sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Arjantinli yıldızın Antalya deplasmanına götürüleceği öğrenildi. Karşılaşmaya yedek başlayacağı belirtilen 32 yaşındaki futbolcunun maçın gidişatına göre sahaya sürüleceği ifade ediliyor.
O RESTAURANT KAPATILDI
Ligin 6. haftasındaki Trabzon maçı öncesi Fenerbahçeli futbolcular, moral yemeğinde bir araya gelmişti. Karşılaşmadan bir gün önce gidilen restaurantın ise önceki gün geçici olarak kapatıldığı duyuruldu. Birkaç çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve bu yüzden bu kararın alındığı açıklandı.