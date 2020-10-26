Galeri Fenerbahçe Fenerbahçe - Trabzonspor maçında soyunma odasında konuşulanlar ortaya çıktı! Meğer Gökhan Gönül ve Luiz Gustavo...

Fenerbahçe - Trabzonspor maçında soyunma odasında konuşulanlar ortaya çıktı! Meğer Gökhan Gönül ve Luiz Gustavo...

Fenerbahçe, Kadıköy Ülker Stadyumu'nda ağırladığı Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapatmasına rağmen ikinci yarıdaki baskılı oyunuyla mücadeleyi 3-1 kazandı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut, soyunma odasında yaptıkları konuşmanın geri dönüşte etkili olduğunu ifade etmişti. Sadece Bulut'un değil takım kaptanları Gökhan Gönül ve Luiz Gustavo'nun da devreye girdiği ve takım arkadaşlarını ayağa kaldırmaya çalıştıkları ifade edildi. İşte Fenerbahçe soyunma odasında konuşulanlar...