Harun Özcan: Hedefim Fenerbahçe

3. Lig 1. Grup ekiplerinden Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor'da Eyüpspor'dan kiralık olarak forma giyen milli oyuncu Harun Özcan , arkadaşımız Burcu Eken'e konuştu. Özcan, "2. Lig'den geldiğim için asla pişman değilim. Genç oyuncular yedek beklemek yerine forma giyeceği takımları tercih etmeli diye düşündüğüm için buradayım. Çünkü Eyüpspor bu sezona şampiyonluk için bir takım kurdu ve orada kalsaydım yedek bekleyecektim. 3. Lig'in yeni ekiplerinden Edirnespor'a ise kiralık olarak geldim ve şuana kadar her maç ilk 11 çıktım. Bu sebeple gelişimim için çok doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum" dedi.Başkan Savaş Üner'in, teknik direktör Ahmet Yavuz'un ve bütün takım arkadaşlarının kendisini çok iyi karşıladığından bahseden 20 yaşındaki santrfor şöyle devam etti: "Hiç kimsenin birbirine saygısızlık yapmadığı, küçükten büyüğe herkesin iletişim halinde olduğu bir takımız. Ortamımız oldukça güzel. Takımımız uzun yıllar sonra tekrar profesyonel ligde fakat kadromuz, oyuncu kalitemiz çok iyi. Takım arkadaşlarımın ve hocamın benden beklentisi çok fazla bunu biliyorum. Ben de bu sebeple her zamankinden çok daha fazla çalışıyorum. Hocamın bana güvenini boşa çıkartmak istemiyorum. Bu çalışmalarımın karşılığında da milli takım aday kadrosunda tekrar yer alacağımı biliyorum." Fenerbahçe altyapısına transfer olduğumda hedefim ve hayalim her zaman A takımda forma giymek ve sahada canım pahasına mücadele etmekti. Hâlâ hayalimden ve hedefimden vazgeçmiş değilim. Bu yüzden çok çalışıyorum. Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda üzerimde çubuklu formayla taraftarın karşısında olacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum. Bir gün çabalarımın karşılığını alabilmek adına eksiğim olmaması için çalışmalar yapıyorum. Bunun için gerçekten de çaba gösteriyorum.