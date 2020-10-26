Bir gol atamadı

Kanarya'nın gol silahı Samatta, dün fileleri havalandıramadı ama istatistikleriyle öne çıktı. 18 pas yapan Tanzanyalı, yüzde 100 pas isabetiyle oynadı, 6 ikili mücadele kazandı, savunmada da tam 3 top kaptı. Bir şutunda kaleci Uğurcan'ı geçemeyen yıldız futbolcu, 88'de de yerini Kemal Ademi'ye bıraktı.