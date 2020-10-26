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Bir gol atamadı

'nın gol silahı , dün fileleri havalandıramadı ama istatistikleriyle öne çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 23:02 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Bir gol atamadı

'nın gol silahı , dün fileleri havalandıramadı ama istatistikleriyle öne çıktı. 18 pas yapan Tanzanyalı, yüzde 100 pas isabetiyle oynadı, 6 ikili mücadele kazandı, savunmada da tam 3 top kaptı. Bir şutunda kaleci Uğurcan'ı geçemeyen yıldız futbolcu, 88'de de yerini Kemal Ademi'ye bıraktı.

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