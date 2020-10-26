Kanarya'nın gol silahı Samatta, dün fileleri havalandıramadı ama istatistikleriyle öne çıktı. 18 pas yapan Tanzanyalı, yüzde 100 pas isabetiyle oynadı, 6 ikili mücadele kazandı, savunmada da tam 3 top kaptı. Bir şutunda kaleci Uğurcan'ı geçemeyen yıldız futbolcu, 88'de de yerini Kemal Ademi'ye bıraktı.
Bir gol atamadı
Kanarya'nın gol silahı Samatta, dün fileleri havalandıramadı ama istatistikleriyle öne çıktı.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 23:02 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 06:50