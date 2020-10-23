Falette Fenerbahçe'yi unutamadı

Kiralık olarak geçen sezonun 2. yarısında Fenerbahçe forması giyen ve bu yaz Hannover 96'ya transfer olan Simon Falette, Almanya'da verdiği röportajda İstanbul günlerini anlattı:

Bahçe'de kalmak isterdim ancak bir çözüm bulamadık.

Türkiye'deki müthiş zaman için Tanrı'ya şükrediyorum.

Ben lider karakterliyim. Sahada da çok konuşuyorum.

Babamla görüştüm, 'Hannover'e gitmen senin için iyi olur' dedi ben de gittim.

Eşim ve çocuklarım hala İstanbul'da. Hannover'de yeni bir okul ve daire bulunca gelecekler.