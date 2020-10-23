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Falette 'yi unutamadı

Kiralık olarak geçen sezonun 2. yarısında forması giyen ve bu yaz Hannover 96'ya olan Simon Falette, Almanya'da verdiği röportajda günlerini anlattı:

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 23:09 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2020 Cuma 06:50
Falette Fenerbahçe'yi unutamadı

Kiralık olarak geçen sezonun 2. yarısında forması giyen ve bu yaz Hannover 96'ya olan Simon Falette, Almanya'da verdiği röportajda günlerini anlattı:
Bahçe'de kalmak isterdim ancak bir çözüm bulamadık.
Türkiye'deki müthiş zaman için Tanrı'ya şükrediyorum.
Ben lider karakterliyim. Sahada da çok konuşuyorum.
Babamla görüştüm, 'Hannover'e gitmen senin için iyi olur' dedi ben de gittim.
Eşim ve çocuklarım hala İstanbul'da. Hannover'de yeni bir okul ve daire bulunca gelecekler.

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