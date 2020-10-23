Haberler Fenerbahçe Ali Şen: Fenerbahçe 5 yıl ambargo koyar

: 5 yıl ambargo koyar

", , boşuna masrafa girmesin. Bu nisanda şampiyonluğunu ilan eder, 5 yıl kupalara ambargo koyar."

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 22:41 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2020 Cuma 06:50
Ali Şen: Fenerbahçe 5 yıl ambargo koyar

'nin efsane başkanı , takımın bu sene çok güçlü olduğunu söyledi. Şen, ", , ve diğerleri 'şampiyon olacağız' diye boşuna masrafa girmesinler. Bu sezon şampiyon Fenerbahçe. İnanılmaz güçlü, şampiyonluğunu nisan ayında ilan eder ve önümüzdeki beş yıl kupalara ambargo koyar" dedi. Şen, "Hep 'Bir gün Fenerbahçe havaalanına Avrupa şampiyonu olarak inecek' dedim, bu bana nasip olmadı. O kupa içimde uktedir. O kupayı Fenerbahçe'ye bu ekip kazandıracak hem de üç yıl içinde." ifadelerini kullandı.

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