Ali Şen: Fenerbahçe 5 yıl ambargo koyar

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen, takımın bu sene çok güçlü olduğunu söyledi. Şen, "Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğerleri 'şampiyon olacağız' diye boşuna masrafa girmesinler. Bu sezon şampiyon Fenerbahçe. İnanılmaz güçlü, şampiyonluğunu nisan ayında ilan eder ve önümüzdeki beş yıl kupalara ambargo koyar" dedi. Şen, "Hep 'Bir gün Fenerbahçe havaalanına Avrupa şampiyonu olarak inecek' dedim, bu bana nasip olmadı. O kupa içimde uktedir. O kupayı Fenerbahçe'ye bu ekip kazandıracak hem de üç yıl içinde." ifadelerini kullandı.