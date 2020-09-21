Kruse: Top artık FIFA’da

F.Bahçe ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Max Kruse yeni takımı Union Berlin'le Bundesliga'daki ilk maçında Augsburg'a 3-1 yenildi. Son 20 dakika oyuna giren Kruse F.Bahçe'nin kendisini FIFA'ya şikayet etmesiyle ilgili, "Böyle bir şeyin olacağı açıktı. Fikrimi verdim. Bundan sonrası FIFA'ya kalmış." yorumunu yaptı.