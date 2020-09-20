Portekiz basınından flaş iddia: Fenerbahçe Bruno Gaspar'la ilgileniyor!

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe, gündemine sürpriz bir ismi aldı. Portekiz basınından Record'un iddiasına göre sarı-lacivertli takım, Sporting Lizbon forması giyen 27 yaşındaki sağ bek oyuncusu Bruno Gaspar ile ilgileniyor.

Angola asıllı futbolcunun, teknik direktör Ruben Amorim'in planları arasında yer almadığına dikkat çekildi. Gaspar, geride bıraktığımız sezon Yunanistan ekibi Olympiakos'ta kiralık olarak geçirmişti.

Kariyerine Benfica altyapısında başlayan Bruno Gaspar sırasıyla Vitoria, Fiorentina, Sporting ve Olympiakos formaları giydi. Angola Milli Takımı formalarını da terleten tecrübeli futbolcu, 3 karşılaşmada görev aldı.



