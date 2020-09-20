Haberler Fenerbahçe Portekiz basınından flaş iddia: Fenerbahçe Bruno Gaspar'la ilgileniyor!

Portekiz basınından flaş iddia: 'la ilgileniyor!

Yaptığı transferlerle dikkat çeken ve sezona galibiyetiyle başlayan , gündemine sürpriz bir ismi aldı. Portekiz basını, sarı-lacivertli takımın forması giyen ile ilgilendiğini duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler) | Son dakika haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 12:31
Portekiz basınından flaş iddia: Fenerbahçe Bruno Gaspar'la ilgileniyor!

çalışmalarına ara vermeden devam eden , gündemine sürpriz bir ismi aldı. Portekiz basınından Record'un iddiasına göre sarı-lacivertli takım, forması giyen 27 yaşındaki sağ bek oyuncusu ile ilgileniyor.

Angola asıllı futbolcunun, teknik direktör Ruben Amorim'in planları arasında yer almadığına dikkat çekildi. Gaspar, geride bıraktığımız sezon ekibi 'ta kiralık olarak geçirmişti.

Kariyerine altyapısında başlayan Bruno Gaspar sırasıyla Vitoria, , Sporting ve Olympiakos formaları giydi. Angola Milli Takımı formalarını da terleten tecrübeli futbolcu, 3 karşılaşmada görev aldı.


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