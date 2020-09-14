Fenerbahçe'de şov sürüyor!

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, stopere 2. takviyesini de yaptı. Bir süredir gündemde olan Wolfsburg'dan Marcel Tisserand ile görüşmelere başlandığı dün resmen açıklandı. Sarı-lacivertlilerin 27 yaşındaki savunmacıyı bugün sağlık kontrolünden geçirmesi, bir sorun çıkmaması halinde sözleşme imzalaması bekleniyor. Kontratın 4 yıllık olacağı belirtiliyor. Tisserand, Kanarya'nın bu sezonki 12. transferi olacak.

15 KEZ MİLLİ OLDU

2018 yılından beri Alman ekibinde forma giyen Marcel Tisserand, geçtiğimiz sezon 23 maçta görev aldı. 1 gol attı, 2 de asist yaptı. Lens, Monaco ve Toulouse gibi takımlarda da oynayan tecrübeli stoper, 15 kez Kongo Milli Takımı'nde yer aldı. Fenerbahçe daha önce Uruguaylı stoper Mauricio Lemos'u da renklerine bağlamıştı. Uyum dönemi sonrası savunmanın göbeğinde Tisserand ile Lemos ikilisinin oynaması bekleniyor.