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Mutluluğun resmi

Sezona galibiyetle başlayan F.Bahçe'de maç içinde ve sonrasında ortaya çıkan tablolar gelecek için umut saçtı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 00:50 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 06:50
Mutluluğun resmi
Sezona galibiyetle başlayan F.Bahçe'de maç içinde ve sonrasında ortaya çıkan tablolar gelecek için umut saçtı. Yenik duruma düştükleri karşısında son dakikaya kadar oyunda kalan sarı-lacivertlilerin galibiyet sevinci, önceki günden bu yana en çok konuşulanlar arasına girdi. 90 dakika bitiminde takım otobüsünde eğlenceli dakikalar yaşayan futbolcuların kulüp televizyonuna verdikleri röportajlardaki iddialı sözleri, camiayı da umutlandırdı. Yeni transferlerin de saha için ve dışında kısa sürede takıma uyum sağlaması dikkatlerden kaçmadı.

KAPTANA TAM PUAN
Tam bin 741 gün sonra tekrar Çubuklu'yu giyen 'den mutlusu yok. 'de takımın beraberlik golünü atan kaptan, 90 dakika ortaya koyduğu performansla tam puan aldı. Gökhan, sosyal medyada da taraftarlardan en çok övgü alan isim oldu.

OZAN TUFAN GERÇEĞİ
'ın Rize'de ilk 11'de yer almadığı için mutsuz olduğu iddia edilmişti. Takım otobüsünde de üzgün gözüken F.Bahçe'nin genç yıldızı, geçtiğimiz günlerde dedesini kaybetmişti. Ozan'ın bu durumdan dolayı fazla konuşmak istemediği öğrenildi.

SOSA ÇOK İDDİALI
Takıma genç katılan Sosa, iddialı konuştu. F.Bahçe'nin Rize maçında son 13 dakika sahada kalan ve takımına galibiyeti getiren golü atan Tangocu, "Her geçen gün daha iyi olacağımz. Tüm takım hedefimiz; 'ye kupalar kazandırmak" dedi.