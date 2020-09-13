Mutluluğun resmi

KAPTANA TAM PUAN
Tam bin 741 gün sonra tekrar Çubuklu'yu giyen Gökhan Gönül'den mutlusu yok. Rize'de takımın beraberlik golünü atan kaptan, 90 dakika ortaya koyduğu performansla tam puan aldı. Gökhan, sosyal medyada da taraftarlardan en çok övgü alan isim oldu.
OZAN TUFAN GERÇEĞİ
Ozan Tufan'ın Rize'de ilk 11'de yer almadığı için mutsuz olduğu iddia edilmişti. Takım otobüsünde de üzgün gözüken F.Bahçe'nin genç yıldızı, geçtiğimiz günlerde dedesini kaybetmişti. Ozan'ın bu durumdan dolayı fazla konuşmak istemediği öğrenildi.
SOSA ÇOK İDDİALI
Takıma genç katılan Sosa, iddialı konuştu. F.Bahçe'nin Rize maçında son 13 dakika sahada kalan ve takımına galibiyeti getiren golü atan Tangocu, "Her geçen gün daha iyi olacağımz. Tüm takım hedefimiz; Fenerbahçe'ye kupalar kazandırmak" dedi.