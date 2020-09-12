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Haberler Fenerbahçe Deplasman fobisi bitti!

Deplasman fobisi bitti!

'e karşısında galibiyetle başlayan sarı-lacivertliler ligde 7 maç ardadan sonra deplasmandan galibiyet çıkardı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 00:13 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 06:50
Deplasman fobisi bitti!

Kanarya, Rize'de kazanarak deplasman fobisini de bitirdi. Sarılacivertliler geçtiğimiz sezon 'de rakip sahada oynadığı son 7 karşılaşmada galibiyet alamamıştı. Söz konusu maçlarda 5 mağlubiyet yaşayan , 2 kez ise sahadan beraberlikle ayrıldı. İşte o seri: Trabzonkspor (1-2), MKE Ankaragücü (1- 2), Antalyaspor7 (2-2), İttifak Holding Konyaspor (0-1), (0-2), (1-1), (0-2)