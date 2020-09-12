Deplasman fobisi bitti!

Kanarya, Rize'de kazanarak deplasman fobisini de bitirdi. Sarılacivertliler geçtiğimiz sezon Süper Lig'de rakip sahada oynadığı son 7 karşılaşmada galibiyet alamamıştı. Söz konusu maçlarda 5 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 2 kez ise sahadan beraberlikle ayrıldı. İşte o seri: Trabzonkspor (1-2), MKE Ankaragücü (1- 2), Antalyaspor7 (2-2), İttifak Holding Konyaspor (0-1), Kasımpaşa (0-2), Gençlerbirliği (1-1), Beşiktaş (0-2)