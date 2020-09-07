Son dakika Fenerbahçe haberi: Nabil Dirar'dan transfer kararı! Yönetimle görüştü ve...
Fenerbahçe yönetimi, gelecek sezonki kadro planmasında bulunmayan Nabil Dirar ile bir görüşme gerçekleştirdi. İki taraf arasında yapılan görüşmede şimdilik bir sonuç çıkmadı. Nabil Dirar takımda kalmak istediğini yönetime bildirdi.
Üst üste transferlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, mevcut oyuncularla ilgili kararlarını vermeye başladı. Sarı-lacivertli takımda kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Nabil Dirar ile bir görüşme gerçekleştirildi ancak beklenen yanıt alınamadı.
TAKIMDA KALMAK İSTİYOR
34 yaşındaki futbolcu ile masaya oturan ve sözleşme feshi için görüşen sarı-lacivertli yönetim, Dirar'dan beklediği yanıtı alamadı.
Fenerbahçe ile yola devam etmek isteyen ve sözleşme süresini tamamlamak isteyen 34 yaşındaki Dirar da "Fenerbahçe'de kalarak forma savaşına girmek istiyorum. Bu takımın bu sezon yaşayacağı şampiyonlukta payımın olması en büyük dileğim" diyerek sarı-lacivertli yönetimin sözleşme fesih teklifine "şimdilik" yanaşmadı.
- 07.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika Fenerbahçe haberi: Nabil Dirar'dan transfer kararı! Yönetimle görüştü ve... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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