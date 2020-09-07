Son dakika Fenerbahçe haberi: Nabil Dirar'dan transfer kararı! Yönetimle görüştü ve...

Üst üste transferlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, mevcut oyuncularla ilgili kararlarını vermeye başladı. Sarı-lacivertli takımda kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Nabil Dirar ile bir görüşme gerçekleştirildi ancak beklenen yanıt alınamadı.

TAKIMDA KALMAK İSTİYOR

34 yaşındaki futbolcu ile masaya oturan ve sözleşme feshi için görüşen sarı-lacivertli yönetim, Dirar'dan beklediği yanıtı alamadı.

Fenerbahçe ile yola devam etmek isteyen ve sözleşme süresini tamamlamak isteyen 34 yaşındaki Dirar da "Fenerbahçe'de kalarak forma savaşına girmek istiyorum. Bu takımın bu sezon yaşayacağı şampiyonlukta payımın olması en büyük dileğim" diyerek sarı-lacivertli yönetimin sözleşme fesih teklifine "şimdilik" yanaşmadı.