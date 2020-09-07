Son dakika Fenerbahçe haberi: Nabil Dirar'dan transfer kararı! Yönetimle görüştü ve... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
07 Eylül 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Dirar'dan ayrılık cevabı! Yönetimle görüştü ve...

haberi: 'dan kararı! Yönetimle görüştü ve...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Nabil Dirar'dan transfer kararı! Yönetimle görüştü ve...

yönetimi, gelecek sezonki kadro planmasında bulunmayan ile bir görüşme gerçekleştirdi. İki taraf arasında yapılan görüşmede şimdilik bir sonuç çıkmadı. Nabil Dirar takımda kalmak istediğini yönetime bildirdi.

Üst üste transferlerle kadrosunu güçlendiren , mevcut oyuncularla ilgili kararlarını vermeye başladı. Sarı-lacivertli takımda kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan ile bir görüşme gerçekleştirildi ancak beklenen yanıt alınamadı.

TAKIMDA KALMAK İSTİYOR
34 yaşındaki futbolcu ile masaya oturan ve sözleşme feshi için görüşen sarı-lacivertli yönetim, Dirar'dan beklediği yanıtı alamadı.

Fenerbahçe ile yola devam etmek isteyen ve sözleşme süresini tamamlamak isteyen 34 yaşındaki Dirar da "Fenerbahçe'de kalarak forma savaşına girmek istiyorum. Bu takımın bu sezon yaşayacağı şampiyonlukta payımın olması en büyük dileğim" diyerek sarı-lacivertli yönetimin sözleşme fesih teklifine "şimdilik" yanaşmadı.

  1. 07.09.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika Fenerbahçe haberi: Nabil Dirar'dan transfer kararı! Yönetimle görüştü ve... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA