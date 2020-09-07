Son dakika: Fenerbahçe'de Jose Sosa sağlık kontrolünden geçti
Son dakika haberine göre Fenerbahçe, yeni transferi Arjantinli futbolcu Jose Sosa'nın sağlık kontrolünden geçtiğini duyurdu. Tecrübeli oyuncu geçtiğimiz günlerde corona virüsünü atlatmıştı.
Fenerbahçe Kulübü, yeni transferlerinden Jose Sosa'nın sağlık kontrollerinden geçtiğini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:
Futbolcumuz Jose Sosa; Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcumuz; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Jose Sosa'nın sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
- 07.09.2020
- Güncelleme: 07.09.2020 14:31
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Son dakika: Fenerbahçe'de Jose Sosa sağlık kontrolünden geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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