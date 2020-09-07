Son dakika: Fenerbahçe'de Jose Sosa sağlık kontrolünden geçti - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
07 Eylül 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'de yeni transfer sağlık kontrolünden geçti!

: 'de sağlık kontrolünden geçti

Son dakika: Fenerbahçe'de Jose Sosa sağlık kontrolünden geçti

haberine göre , yeni transferi Arjantinli futbolcu 'nın sağlık kontrolünden geçtiğini duyurdu. Tecrübeli oyuncu geçtiğimiz günlerde corona virüsünü atlatmıştı.

Kulübü, yeni transferlerinden 'nın sağlık kontrollerinden geçtiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

Futbolcumuz Jose Sosa; Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcumuz; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Jose Sosa'nın sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

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  1. 07.09.2020
  2. Güncelleme: 07.09.2020 14:31
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