Son dakika: Fenerbahçe'de Jose Sosa sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'de görev tanımı henüz resmi olarak açıklanmayan Emre Belözoğlu bilmecesi devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın resmi hesabından yaptığı Belözoğlu paylaşımı taraftar tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Fenerbahçe taraftarı yaptığı yorumlarla tepkisini ortaya koydu.