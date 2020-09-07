Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu paylaşımı taraftarı şaşırttı! "Yeter artık..."

GÖRSEL VE VİDEO HAZIRLIĞI YOK

Emre Belözoğlu için yapılan paylaşım için herhangi bir görsel veya video hazırlığı yapılmaması sarı lacivertli taraftarların dikkatini çekti. Mesajda sadece 'İyi ki doğdun Emre Belözoğlu' diye yazıldı.