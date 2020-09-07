Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu paylaşımı taraftarı şaşırttı! 'Yeter artık...' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Eylül 2020, Pazartesi
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Haberler Galeri Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu paylaşımı taraftarı şaşırttı! "Yeter artık..."

Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu paylaşımı taraftarı şaşırttı! "Yeter artık..."

Fenerbahçe'de görev tanımı henüz resmi olarak açıklanmayan Emre Belözoğlu bilmecesi devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın resmi hesabından yaptığı Belözoğlu paylaşımı taraftar tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Fenerbahçe taraftarı yaptığı yorumlarla tepkisini ortaya koydu.

7 Eylül 2020 Pazartesi 12:32 Güncelleme: 07.09.2020 12:43
Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu paylaşımı taraftarı şaşırttı! Yeter artık...

Fenerbahçe resmi hesabından bu sezonki kadro yapılanmasında önemli bir rol oynayan Emre Belözoğlu ile ilgili taraftarı şaşırtan bir paylaşım yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu paylaşımı taraftarı şaşırttı! Yeter artık...

40 YAŞINA GİRDİ
40. yaşına giren Belözoğlu için sarı lacivertli kulübün yaptığı 'doğum günü' paylaşımı da çok konuşulacak türden.

Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu paylaşımı taraftarı şaşırttı! Yeter artık...

İKİ PAYLAŞIM
Fenerbahçe'de Brezilyalı Jailson ve futbolu bırakan Emre Belözoğlu'nun doğum günleri, yapılan iki paylaşımla kutlandı.

Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu paylaşımı taraftarı şaşırttı! Yeter artık...

GÖRSEL VE VİDEO HAZIRLIĞI YOK
Emre Belözoğlu için yapılan paylaşım için herhangi bir görsel veya video hazırlığı yapılmaması sarı lacivertli taraftarların dikkatini çekti. Mesajda sadece 'İyi ki doğdun Emre Belözoğlu' diye yazıldı.

Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu paylaşımı taraftarı şaşırttı! Yeter artık...

TARAFTAR ŞAŞKIN!
Sarı lacivertli taraftarların paylaşımın altına yaptığı yorumlar dikkat çekti.

İşte o yorumlar...

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