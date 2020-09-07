Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu paylaşımı taraftarı şaşırttı! "Yeter artık..."

Fenerbahçe'de görev tanımı henüz resmi olarak açıklanmayan Emre Belözoğlu bilmecesi devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın resmi hesabından yaptığı Belözoğlu paylaşımı taraftar tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Fenerbahçe taraftarı yaptığı yorumlarla tepkisini ortaya koydu.
7 Eylül 2020 Pazartesi 12:32
Güncelleme: 07.09.2020 12:43
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Fenerbahçe resmi hesabından bu sezonki kadro yapılanmasında önemli bir rol oynayan Emre Belözoğlu ile ilgili taraftarı şaşırtan bir paylaşım yaptı.
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40 YAŞINA GİRDİ 40. yaşına giren Belözoğlu için sarı lacivertli kulübün yaptığı 'doğum günü' paylaşımı da çok konuşulacak türden.
İKİ PAYLAŞIM Fenerbahçe'de Brezilyalı Jailson ve futbolu bırakan Emre Belözoğlu'nun doğum günleri, yapılan iki paylaşımla kutlandı.
GÖRSEL VE VİDEO HAZIRLIĞI YOK Emre Belözoğlu için yapılan paylaşım için herhangi bir görsel veya video hazırlığı yapılmaması sarı lacivertli taraftarların dikkatini çekti. Mesajda sadece 'İyi ki doğdun Emre Belözoğlu' diye yazıldı.
TARAFTAR ŞAŞKIN! Sarı lacivertli taraftarların paylaşımın altına yaptığı yorumlar dikkat çekti.