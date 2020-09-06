Fenerbahçe'de Zahavi transeri için mutlu son çok yakın!
Kanarya’nın anlaştığı iddia edilen İsrailli golcü, instagramdan “Come to F.Bahçe” yazan taraftarlara mesajı gönderdi. Çin ekibi Guangzhou ile sözleşmesini karşılıklı fesheden yıldız futbolcunun Fenerbahçe’ye imza atması an meselesi.
Muriç'in Lazio'ya transferinin gerçekleşmesi durumunda ismi ilk sırada yer alan Zahavi konusunda her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Guangzhou ile aralık ayında bitecek sözleşmesini karşılıklı fesheden İsrailli golcü, dün de instagram üzerinden sarı-lacivertlilere mesaj gönderdi.
Kanarya'nın anlaştığı iddia edilen 33 yaşındaki futbolcu, instagramdaki son fotoğrafının altına yapılan, "Come to Fenerbahçe" yorumlara cevap verdi.
Instragram'da spor paylaşımları yapan 433 adlı hesap da taraftarların yorumlara yenisini ekledi, "Come to F.Bahçe" yazdı. Zahavi de o hesaba, "Eğer yorumunuz 500 bin beğeniye ulaşırsa..." yanıtı verdi. Bu paylaşımdan sonra 12, adam, fotoğrafın altına "Come to Fenerbahçe" yazmaya devam etti, 433 adlı hesabın yorumu da 500 bine yaklaştı. Bu arada 2 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia edilen Zahavi'nin yıllık net 1.5 milyon euro kazanacağı ileri sürüldü.
Eran Zahavi, sözleşmesi feshettiği Guangzhou ile yeni sezonda çıktığı 7 maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Yıldız futbolcu, İsrail'in önceki gün İskoçya ile 1-1 berabere kaldığı Uluslar Ligi maçında da takımının tek golünü attı.
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