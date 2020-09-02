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02 Eylül 2020, Çarşamba
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En çok kazandıran Fenerbahçe

, borsada zirveye ulaştı. Yaptığı transferlerle camiasına güven kazandıran sarı lacivertliler, ağustos ayında en çok kazandırak spor kulübü oldu.

'da işlem gören spor şirketleri arasında ağustos ayında öne çıkan Sarı-lacivertliler, geçen ay yüzde 90.8 getiri ile yatırımcısına en çok kazandıran spor şirketi olmayı başardı. F.Bahçe'yi 25'lik getiriyle G.Saray, yüzde 21.7'lik kazançla takip etti.

  1. 2.9.2020
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