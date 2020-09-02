En çok kazandıran Fenerbahçe

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında ağustos ayında öne çıkan Sarı-lacivertliler, geçen ay yüzde 90.8 getiri ile yatırımcısına en çok kazandıran spor şirketi olmayı başardı. F.Bahçe'yi 25'lik getiriyle G.Saray, yüzde 21.7'lik kazançla Trabzonspor takip etti.