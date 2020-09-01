Vedat Muriqi Lazio'da! İşte detaylar...

Beklenen transfer gerçekleşti. Vedat Muriqi 20 milyon Euro'ya (bonuslarla) İtalyan ekibi Lazio'ya transfer oldu. Dünkü Antalya maçını sivil kıyafetle tribünden izleyen Kosovalı golcünün, evraklar yetişirse çarşamba günü İtalya'ya gideceği ve Lazio ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı açıklandı. İtalyan kaynaklardan alınan bilgiye göre Muriqi, İtalya'da yıllık 1.8 milyon Euro kazanacak.