Vedat Muriqi Lazio'da! İşte detaylar...
Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe transferin en atak ekibi konumunda. Sarı-lacivertliler transfer ettiği isimler kadar, takımdan göndereceği isimlerle de ismin de söz ettiriyor. Son olarak Muriqi-Lazio transferi ile gündem olan sarı-lacivertlilerde Kosovalı oyuncunun transferi gerçekleşti. İşte detaylar...
Beklenen transfer gerçekleşti. Vedat Muriqi 20 milyon Euro'ya (bonuslarla) İtalyan ekibi Lazio'ya transfer oldu. Dünkü Antalya maçını sivil kıyafetle tribünden izleyen Kosovalı golcünün, evraklar yetişirse çarşamba günü İtalya'ya gideceği ve Lazio ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı açıklandı. İtalyan kaynaklardan alınan bilgiye göre Muriqi, İtalya'da yıllık 1.8 milyon Euro kazanacak.
- 1.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Vedat Muriqi Lazio'da! İşte detaylar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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