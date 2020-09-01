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01 Eylül 2020, Salı
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Haberler Fenerbahçe Vedat Muriqi Lazio'da! İşte detaylar...

Lazio'da! İşte detaylar...

Vedat Muriqi Lazio'da! İşte detaylar...

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren transferin en atak ekibi konumunda. Sarı-lacivertliler ettiği isimler kadar, takımdan göndereceği isimlerle de ismin de söz ettiriyor. Son olarak Muriqi-Lazio transferi ile gündem olan sarı-lacivertlilerde oyuncunun transferi gerçekleşti. İşte detaylar...

Beklenen gerçekleşti. 20 milyon 'ya (bonuslarla) ekibi Lazio'ya transfer oldu. Dünkü maçını sivil kıyafetle tribünden izleyen golcünün, evraklar yetişirse çarşamba günü 'ya gideceği ve Lazio ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı açıklandı. İtalyan kaynaklardan alınan bilgiye göre Muriqi, İtalya'da yıllık 1.8 milyon Euro kazanacak.

  1. 1.9.2020
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