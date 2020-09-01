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01 Eylül 2020, Salı
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için Danjuma iddiası!

Fenerbahçe için Danjuma iddiası!

Yeni sezon hazırlıklarına hummalı bir şekilde devam eden için flaş bir iddia ortaya atıldı. Buna göre, sarı-lacivertlilerin 'tan 'yı kiralamak istediği ileri sürüldü. İşte detaylar...

için yeni bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin, 'tan 'yı kiralamak istediği ileri sürüldü. Sol kanatta hücuma dönük oynayan 23 yaşındaki oyuncu, Ferdi'nin Nijmegen'den de takım arkadaşı. Geçtiğimiz sezon uyluğundan sakatlanan Hollandalı oyuncu, Bournemouth'ta sadece 14 maçta 741 dakika şans buldu, skor üretemedi.


  1. 1.9.2020
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