Fenerbahçe için Danjuma iddiası!
Yeni sezon hazırlıklarına hummalı bir şekilde devam eden Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı. Buna göre, sarı-lacivertlilerin Bournemouth'tan Arnaut Danjuma'yı kiralamak istediği ileri sürüldü. İşte detaylar...
Fenerbahçe için yeni bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin, Bournemouth'tan Arnaut Danjuma'yı kiralamak istediği ileri sürüldü. Sol kanatta hücuma dönük oynayan 23 yaşındaki oyuncu, Ferdi'nin Nijmegen'den de takım arkadaşı. Geçtiğimiz sezon uyluğundan sakatlanan Hollandalı oyuncu, Bournemouth'ta sadece 14 maçta 741 dakika şans buldu, skor üretemedi.
- 1.9.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe için Danjuma iddiası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.