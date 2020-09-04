Son dakika: Fenerbahçe'de Tolgay Arslan ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe, Tolgay Arslan ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Sarı lacivertlilerin konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde oldu;

"Futbol A Takımımızın oyuncularından Tolgay Arslan ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır.

Tolgay Arslan'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."