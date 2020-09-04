Son dakika: Fenerbahçe'de Tolgay Arslan ile yollar ayrıldı!
Son dakika... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yaşandı. Sarı lacivertliler, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Tolgay Arslan ile karşılık anlaşıldığını ve sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.
Fenerbahçe, Tolgay Arslan ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.
Sarı lacivertlilerin konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde oldu;
"Futbol A Takımımızın oyuncularından Tolgay Arslan ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır.
Tolgay Arslan'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
- 04.09.2020
- Güncelleme: 04.09.2020 20:18
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