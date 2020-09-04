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04 Eylül 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'de bir ayrılık daha! Sözleşmesi feshedildi

Son dakika: 'de ile yollar ayrıldı!

Son dakika: Fenerbahçe'de Tolgay Arslan ile yollar ayrıldı!

Son dakika... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren 'de bir ayrılık daha yaşandı. Sarı lacivertliler, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada ile karşılık anlaşıldığını ve sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

, ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Sarı lacivertlilerin konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde oldu;

"Futbol A Takımımızın oyuncularından Tolgay Arslan ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır.

Tolgay Arslan'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

  1. 04.09.2020
  2. Güncelleme: 04.09.2020 20:18
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