Fenerbahçe'de ayrılıklar gerçekleşiyor! Ozan Tufan ile birlikte 13 isim daha... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Galeri Fenerbahçe'de ayrılıklar gerçekleşiyor! Ozan Tufan ile birlikte 13 isim daha...

Fenerbahçe'de ayrılıklar gerçekleşiyor! Ozan Tufan ile birlikte 13 isim daha...

Transferde üst üste imzalarla şov yapan Fenerbahçe'de gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. Sarı-lacivertli takımın Topuk Yaylası Kampı'nın ardından birçok futbolcu ile yolların ayrılmasına karar verilirken taraftarın sevgilisi konumunda olan Ozan Tufan büyük bir şok yaşadı.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 09:42 Güncelleme: 31.08.2020 09:51
Fenerbahçe'de ayrılıklar gerçekleşiyor! Ozan Tufan ile birlikte 13 isim daha...

Yeni transferlerle kadrosu iyice kabaran ve toplam 35 futbolcusu bulunan Fenerbahçe'de bu hafta Erol Bulut'un gitmesinde sakınca görmediği isimleri Emre Belözoğlu ve yönetime bildirmesi bekleniyor.

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Fenerbahçe'de ayrılıklar gerçekleşiyor! Ozan Tufan ile birlikte 13 isim daha...

Samandıra'daki idmanların ardından Topuk Yaylası kampında da oyuncuları yakından görme fırsatı bulan Bulut sistemine uymayan 'Olmazsa kayıp değil' dediği isimleri belirledi.

Fenerbahçe'de ayrılıklar gerçekleşiyor! Ozan Tufan ile birlikte 13 isim daha...

Belirlenen bu isimlerin bazılarının takasta kullanılması bekleniyor. Bazılarından da kendilerine takım bulmaları istenecek.

Fenerbahçe'de ayrılıklar gerçekleşiyor! Ozan Tufan ile birlikte 13 isim daha...

İŞTE AYRILIĞI GÜNDEMDE OLANLAR
Hürriyet'in haberine göre, gerek yeni transferlerin gelişi, gerek geçen seneki form grafikleri, gerekse Bulut'un oynatacağı sisteme uymayacağı düşünülen isimler şunlar;

Fenerbahçe'de ayrılıklar gerçekleşiyor! Ozan Tufan ile birlikte 13 isim daha...

MURAT SAĞLAM
Beklenen çıkışı bir türlü yapamadı, geçen sene sakatlıklar, formsuzlara rağmen formayı kapamadı. Bu yıl da Topuk Yaylası'nın en zayıf halkası olarak göze çarptı.

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