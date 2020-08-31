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Fenerbahçe'de ayrılıklar gerçekleşiyor! Ozan Tufan ile birlikte 13 isim daha...
Transferde üst üste imzalarla şov yapan Fenerbahçe'de gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. Sarı-lacivertli takımın Topuk Yaylası Kampı'nın ardından birçok futbolcu ile yolların ayrılmasına karar verilirken taraftarın sevgilisi konumunda olan Ozan Tufan büyük bir şok yaşadı.
31 Ağustos 2020 Pazartesi 09:42
Güncelleme: 31.08.2020 09:51
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Yeni transferlerle kadrosu iyice kabaran ve toplam 35 futbolcusu bulunan Fenerbahçe'de bu hafta Erol Bulut'un gitmesinde sakınca görmediği isimleri Emre Belözoğlu ve yönetime bildirmesi bekleniyor.
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Samandıra'daki idmanların ardından Topuk Yaylası kampında da oyuncuları yakından görme fırsatı bulan Bulut sistemine uymayan 'Olmazsa kayıp değil' dediği isimleri belirledi.
Belirlenen bu isimlerin bazılarının takasta kullanılması bekleniyor. Bazılarından da kendilerine takım bulmaları istenecek.
İŞTE AYRILIĞI GÜNDEMDE OLANLAR Hürriyet'in haberine göre, gerek yeni transferlerin gelişi, gerek geçen seneki form grafikleri, gerekse Bulut'un oynatacağı sisteme uymayacağı düşünülen isimler şunlar;
MURAT SAĞLAM Beklenen çıkışı bir türlü yapamadı, geçen sene sakatlıklar, formsuzlara rağmen formayı kapamadı. Bu yıl da Topuk Yaylası'nın en zayıf halkası olarak göze çarptı.