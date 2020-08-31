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31 Ağustos 2020, Pazartesi
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’ta işlem tamam

Burak’ta işlem tamam

Sarı-lacivertliler, geleceğin yıldız adaylarını da kadrosuna katmaya devam ediyor.

Sarı-lacivertliler, geleceğin yıldız adaylarını da kadrosuna katmaya devam ediyor. Yeni sezon öncesi İsmail Yüksek ve Barış Sungur gibi genç isimlere imza attıran , 'un 20 yaşındaki orta sahası Kapacak için de anlaşma sağladı. Burak'ın kısa süre içinde imzayı atacağı öğrenildi.

  1. 31.8.2020
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