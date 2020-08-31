Burak’ta işlem tamam
Sarı-lacivertliler, geleceğin yıldız adaylarını da kadrosuna katmaya devam ediyor.
Sarı-lacivertliler, geleceğin yıldız adaylarını da kadrosuna katmaya devam ediyor. Yeni sezon öncesi İsmail Yüksek ve Barış Sungur gibi genç isimlere imza attıran Fenerbahçe, Bursaspor'un 20 yaşındaki orta sahası Burak Kapacak için de anlaşma sağladı. Burak'ın kısa süre içinde imzayı atacağı öğrenildi.
- 31.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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