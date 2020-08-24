Tolgay Arslan gitti-gidiyor

Yeni sezon öncesi kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Tolgay Arslan'ın Fenerbahçe'den ayrılması an meseli... 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki orta sahanın Alman ekipleriyle temas halinde olduğu belirtilirken, kısa süre içinde somut adımlar atılması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon 21 resmi maçta oynayan Tolgay, 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.