Tolgay Arslan gitti-gidiyor
Yeni sezon öncesi kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Tolgay Arslan'ın Fenerbahçe'den ayrılması an meseli...
Yeni sezon öncesi kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Tolgay Arslan'ın Fenerbahçe'den ayrılması an meseli... 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki orta sahanın Alman ekipleriyle temas halinde olduğu belirtilirken, kısa süre içinde somut adımlar atılması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon 21 resmi maçta oynayan Tolgay, 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
- 24.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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