Fenerbahçe'nin stoperi Lazio'dan! Yapılan teklif ortaya çıktı
Savunmayı sağlama almak isteyen Fenerbahçe stoper transferi için girişimlerini hızlandırdı. Las Palmas forması giyen Lemos'ta sona gelen sarı-lacivertliler, İtalya Serie A takımlarından Lazio'nun 29 yaşındaki stoperi Bastos için teklifini yaptı. bu transfer görüşmesinin Vedat Muriqi pazarlığından bağımsız ilerlediği belirtildi.
Stoper transferi için görüşmelerini tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim olan Bastos için yapılan teklif ortaya çıktı.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, 29 yaşındaki defans oyuncusu için Lazio'ya 3 milyon euroluk teklifini iletti.
Lazio'nun 5 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği Angolalı futbolcu için görüşmelerin devam ettiği ve önümüzdeki günlerde aradaki farkın eriyebileceği kaydedildi.
VEDAT MURIQI GÖRÜŞMELERİNDEN BAĞIMSIZ
Vedat Muriqi transferi için Lazio ile görüşmeleri sürdüren Fenerbahçe'nin Bastos operasyonunun, bu transferden bağımsız olarak devam ettiği ifade edildi.
Lazio'nun 2016'da Rostov'dan 5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı tecrübeli stoper, geçen sezon 22 maçta oynadı ve 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
- 16.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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