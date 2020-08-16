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16 Ağustos 2020, Pazar
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'nin stoperi 'dan! Yapılan teklif ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin stoperi Lazio'dan! Yapılan teklif ortaya çıktı

Savunmayı sağlama almak isteyen stoper transferi için girişimlerini hızlandırdı. Las Palmas forması giyen Lemos'ta sona gelen sarı-lacivertliler, İtalya Serie A takımlarından 'nun 29 yaşındaki stoperi Bastos için teklifini yaptı. bu görüşmesinin Vedat Muriqi pazarlığından bağımsız ilerlediği belirtildi.

Stoper transferi için görüşmelerini tüm hızıyla sürdüren 'de gündeme gelen son isim olan Bastos için yapılan teklif ortaya çıktı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, 29 yaşındaki defans oyuncusu için 'ya 3 milyon euroluk teklifini iletti.

Lazio'nun 5 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği Angolalı futbolcu için görüşmelerin devam ettiği ve önümüzdeki günlerde aradaki farkın eriyebileceği kaydedildi.

VEDAT MURIQI GÖRÜŞMELERİNDEN BAĞIMSIZ
Vedat Muriqi transferi için Lazio ile görüşmeleri sürdüren Fenerbahçe'nin Bastos operasyonunun, bu transferden bağımsız olarak devam ettiği ifade edildi.

Lazio'nun 2016'da Rostov'dan 5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı tecrübeli stoper, geçen sezon 22 maçta oynadı ve 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.


  1. 16.08.2020
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