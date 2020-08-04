Papiss Cisse için büyük savaş! Beşiktaş ve Fenerbahçe...
Süper Lig'in tamamlanmasının ardından yeni sezon çalışmalarını hızlandıran kulüpler, harcama limitlerinin de açıklanması sonrası daha somut adımlar atmaya hazırlanıyor. Golcü arayışını sürdüren ligin dev ekiplerinden Beşiktaş ve Fenerbahçe de girişimlerini sürdürürken, Alanyaspor'un golcü isim Papiss Cisse için karşı karşıya geldi. İşte detaylar...
Transfer çalışmalarını sürdüren ve forvete önemli bir takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Alanyaspor ile sözleşmesi biten Cisse'ye teklif yaptı. Yıldız golcüyü kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'a bu transferde rakip çıktı. Harcama limitlerini bekleyen ve transferde bu doğrultuda hareket edecek olan Fenerbahçe de Cisse için nabız yokladı. Ancak sarı-lacivertli ekip, bu transferi gerçekleştirmek için Vedat Muriqi'yi satmayı planlıyor. Buradan gelecek olan parayla Cisse'yi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, oyuncuyu 1+1 yıllığına transfer etmenin peşinde.
ŞAMPİYONLAR LİGİ CEZBEDİYOR
Kariyerinin son döneminde olan Cisse, yapacağı yeni kontratı 1+1 yıllık değil, 2 yıllık olarak yapmak istiyor. Beşiktaş'ın yaptığı 2 yıllık teklif ve siyah-beyazlıların Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması ise Senegalli golcüyü cezbeden diğer faktörler. Bu transferde eli güçlü olan Beşiktaş, 35 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için görüşmeleri hızlandırmak istiyor. Siyah-beyazlılar, önümüzdeki günlerde bu futbolcu için teklifini yapacak. 2 yıllık kontrat teklif edilecek olan Cisse'ye yıllık 1 milyon Euro önerilecek.
- 04.08.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Papiss Cisse için büyük savaş! Beşiktaş ve Fenerbahçe... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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