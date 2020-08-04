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04 Ağustos 2020, Salı
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Papiss Cisse için büyük savaş! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

'in tamamlanmasının ardından yeni sezon çalışmalarını hızlandıran kulüpler, harcama limitlerinin de açıklanması sonrası daha somut adımlar atmaya hazırlanıyor. Golcü arayışını sürdüren ligin dev ekiplerinden ve de girişimlerini sürdürürken, 'un golcü isim için karşı karşıya geldi. İşte detaylar...

çalışmalarını sürdüren ve forvete önemli bir takviye yapmak isteyen , ile sözleşmesi biten Cisse'ye teklif yaptı. Yıldız golcüyü kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'a bu transferde rakip çıktı. Harcama limitlerini bekleyen ve transferde bu doğrultuda hareket edecek olan de Cisse için nabız yokladı. Ancak sarı-lacivertli ekip, bu transferi gerçekleştirmek için Vedat Muriqi'yi satmayı planlıyor. Buradan gelecek olan parayla Cisse'yi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, oyuncuyu 1+1 yıllığına transfer etmenin peşinde.

ŞAMPİYONLAR LİGİ CEZBEDİYOR
Kariyerinin son döneminde olan Cisse, yapacağı yeni kontratı 1+1 yıllık değil, 2 yıllık olarak yapmak istiyor. Beşiktaş'ın yaptığı 2 yıllık teklif ve siyah-beyazlıların Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması ise Senegalli golcüyü cezbeden diğer faktörler. Bu transferde eli güçlü olan Beşiktaş, 35 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için görüşmeleri hızlandırmak istiyor. Siyah-beyazlılar, önümüzdeki günlerde bu futbolcu için teklifini yapacak. 2 yıllık kontrat teklif edilecek olan Cisse'ye yıllık 1 milyon Euro önerilecek.

  1. 04.08.2020
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