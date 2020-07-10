Papiss Cisse müjdesi
Sergen Yalçın’ın eski talebesi Senegalli golcü ile 1+1 senelik anlaşma yapıldı 35 yaşındaki forvetin menajeri “Cisse, Beşiktaş’ta oynamayı çok istiyor” dedi.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş yönetimi, Alanyaspor'un Senegalli santraforu Papiss Demba Cisse ile prensip anlaşmasına vardı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın eski öğrencisi olan 35 yaşındaki Cisse'nin Beşiktaş'la 1+1 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi. Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Senegalli yıldız Pappis Cisse'nin menajeri Sedat Atmaca transferle ilgili şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş ile yaptığımız görüşme olumlu geçti, rakamlarda anlaşmaya çalışıyoruz. Sözleşme 1+1 olacak ancak maaş konusu netleşmedi. Cisse, Beşiktaş'a çok olumlu bakıyor ve orada oynamak istiyor. İnşallah bu ligi gol kralı olarak bitirir. Yaşı konusunda soru işaretleri olabilir ancak bence onun biyolojik yaşı 20. Beşiktaş tribünlerini coşturacaktır. Birkaç güne bu işin kesinleşmesini bekliyoruz."
112 DAKİKADA BİR GOL ATIYOR
Bu sezon Alanyaspor formasıyla 29 maça çıkan Cisse, bu maçların 27'sine ilk 11'de başladı ve bu maçlarda 22 gol atma başarısı gösterdi. Attığı 22 golün yanında 1 de asisti bulunan Cisse, 112 dakikada bir gol atma başarısı gösterdi. Maç başına 3.4 şut çeken Cisse, Süper Lig gol krallığı yarışında 1 sırada bulunuyor.
- 10.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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