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10 Temmuz 2020, Cuma
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müjdesi

Papiss Cisse müjdesi

’ın eski talebesi Senegalli golcü ile 1+1 senelik anlaşma yapıldı 35 yaşındaki forvetin menajeri “Cisse, ’ta oynamayı çok istiyor” dedi.

Yeni sezon öncesi çalışmalarına hız veren yönetimi, 'un Senegalli santraforu Papiss Demba Cisse ile prensip anlaşmasına vardı. Teknik direktör 'ın eski öğrencisi olan 35 yaşındaki Cisse'nin Beşiktaş'la 1+1 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi. Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Senegalli yıldız Pappis Cisse'nin menajeri Sedat Atmaca transferle ilgili şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş ile yaptığımız görüşme olumlu geçti, rakamlarda anlaşmaya çalışıyoruz. Sözleşme 1+1 olacak ancak maaş konusu netleşmedi. Cisse, Beşiktaş'a çok olumlu bakıyor ve orada oynamak istiyor. İnşallah bu ligi gol kralı olarak bitirir. Yaşı konusunda soru işaretleri olabilir ancak bence onun biyolojik yaşı 20. Beşiktaş tribünlerini coşturacaktır. Birkaç güne bu işin kesinleşmesini bekliyoruz."

112 DAKİKADA BİR GOL ATIYOR

Bu sezon Alanyaspor formasıyla 29 maça çıkan Cisse, bu maçların 27'sine ilk 11'de başladı ve bu maçlarda 22 gol atma başarısı gösterdi. Attığı 22 golün yanında 1 de asisti bulunan Cisse, 112 dakikada bir gol atma başarısı gösterdi. Maç başına 3.4 şut çeken Cisse, gol krallığı yarışında 1 sırada bulunuyor.

  1. 10.7.2020
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