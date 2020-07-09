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09 Temmuz 2020, Perşembe
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Quaresma Dolmabahçe’ye geri dönüyor

Quaresma Dolmabahçe’ye geri dönüyor

Sezona 'ta başlayan ancak ligin 2. haftasında siyahbeyazlı takımla yolları ayrılarak 'ya olan , 'ta eski ekibine rakip olacak.

Siyah-beyazlı takımda iki farklı dönemde forma giyen ve ile özdeşleşen futbolcular arasında yer alan Portekizli oyuncu, sezonun ilk yarısında eski takımına karşı görev yapmıştı. Quaresma olduktan sonra ilk kez 'a rakip takım oyuncusu olarak gidecek.

  1. 9.7.2020
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