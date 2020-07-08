Beşiktaş'a 85 milyon TL'lik kronik sakat!
Beşiktaş'ın başarılı teknik adamı Sergen Yalçın geçtiğimiz günlerde oynanan Kayserispor mücadelesi öncesi N'Koudou için yaptığı "Kronik sakatlığı var" açıklaması 4 yılda 85 milyon TL ödenecek olan oyuncu için siyah-beyazlılarda korku yarattı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Kayseri maçı öncesindeki açıklaması camiada soğuk duş etkisi yaptı. N'Koudou'nun yedek kalma nedeni sorulduğunda başarılı teknik adam, "Bir haftadır antrenmana çıkmıyor, oynayabilecek durumda değil. Kronik sakatlığı var ve son haftalarda bu fazla tekrarlanmaya başladı" cevabını verdi.
ADALE SAKATLIKLARI DİKKAT ÇEKTİ
Beşiktaş'la 4 yıllığına 11 milyon Euro (85 milyon TL) gibi bir rakama imza atan N'Koudou'daki bu gerçek herkesi şoke ederken böylesine yüksek bir rakamın çöpe atılma endişesinin doğmasına neden oldu. N'Koudoku daha çok adale sakatlıkları nedeniyle gündeme gelmişti.
- 08.07.2020
- Güncelleme: 08.07.2020 10:32
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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