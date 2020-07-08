Beşiktaş'a 85 milyon TL'lik kronik sakat! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
08 Temmuz 2020, Çarşamba
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'a 85 milyon TL'lik kronik sakat!

Beşiktaş'a 85 milyon TL'lik kronik sakat!

'ın başarılı teknik adamı geçtiğimiz günlerde oynanan mücadelesi öncesi N'Koudou için yaptığı "Kronik sakatlığı var" açıklaması 4 yılda 85 milyon TL ödenecek olan oyuncu için siyah-beyazlılarda korku yarattı.

Teknik Direktörü 'ın maçı öncesindeki açıklaması camiada soğuk duş etkisi yaptı. N'Koudou'nun yedek kalma nedeni sorulduğunda başarılı teknik adam, "Bir haftadır antrenmana çıkmıyor, oynayabilecek durumda değil. Kronik sakatlığı var ve son haftalarda bu fazla tekrarlanmaya başladı" cevabını verdi.

ADALE SAKATLIKLARI DİKKAT ÇEKTİ
Beşiktaş'la 4 yıllığına 11 milyon (85 milyon TL) gibi bir rakama imza atan N'Koudou'daki bu gerçek herkesi şoke ederken böylesine yüksek bir rakamın çöpe atılma endişesinin doğmasına neden oldu. N'Koudoku daha çok adale sakatlıkları nedeniyle gündeme gelmişti.

  1. 08.07.2020
  2. Güncelleme: 08.07.2020 10:32
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