Dorukhan kafa karıştırdı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
09 Temmuz 2020, Perşembe
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Dorukhan kafa karıştırdı

Dorukhan kafa karıştırdı

'ta tam bir Dorukhan kafa karışıklığı yaşanıyor. Başarılı oyuncuyla ilgili yapılan bazı yorumlar şöyle: Yönetimle konusunda anlaşamadığı için oynamak istemiyor. İddia edildiği gibi ile görüşüyor, bu yüzden yönetim kadroya alınmasını istemiyor. Aslında iyileşmedi, hala eksikleri var. Bunları bir türlü gideremiyor. ile arasında anlaşmazlık var o yüzden kadroda yok.

'ta tam bir Dorukhan kafa karışıklığı yaşanıyor. Başarılı oyuncuyla ilgili yapılan bazı yorumlar şöyle: Yönetimle konusunda anlaşamadığı için oynamak istemiyor. İddia edildiği gibi ile görüşüyor, bu yüzden yönetim kadroya alınmasını istemiyor. Aslında iyileşmedi, hala eksikleri var. Bunları bir türlü gideremiyor. ile arasında anlaşmazlık var o yüzden kadroda yok.

  1. 9.7.2020
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