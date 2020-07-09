Dorukhan kafa karıştırdı

Beşiktaş'ta tam bir Dorukhan kafa karışıklığı yaşanıyor. Başarılı oyuncuyla ilgili yapılan bazı yorumlar şöyle: Yönetimle zam konusunda anlaşamadığı için oynamak istemiyor. İddia edildiği gibi Fenerbahçe ile görüşüyor, bu yüzden yönetim kadroya alınmasını istemiyor. Aslında iyileşmedi, hala eksikleri var. Bunları bir türlü gideremiyor. Sergen Yalçın ile arasında anlaşmazlık var o yüzden kadroda yok.