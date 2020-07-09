Dorukhan kafa karıştırdı
Beşiktaş'ta tam bir Dorukhan kafa karışıklığı yaşanıyor. Başarılı oyuncuyla ilgili yapılan bazı yorumlar şöyle: Yönetimle zam konusunda anlaşamadığı için oynamak istemiyor. İddia edildiği gibi Fenerbahçe ile görüşüyor, bu yüzden yönetim kadroya alınmasını istemiyor. Aslında iyileşmedi, hala eksikleri var. Bunları bir türlü gideremiyor. Sergen Yalçın ile arasında anlaşmazlık var o yüzden kadroda yok.
Beşiktaş'ta tam bir Dorukhan kafa karışıklığı yaşanıyor. Başarılı oyuncuyla ilgili yapılan bazı yorumlar şöyle: Yönetimle zam konusunda anlaşamadığı için oynamak istemiyor. İddia edildiği gibi Fenerbahçe ile görüşüyor, bu yüzden yönetim kadroya alınmasını istemiyor. Aslında iyileşmedi, hala eksikleri var. Bunları bir türlü gideremiyor. Sergen Yalçın ile arasında anlaşmazlık var o yüzden kadroda yok.
- 9.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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