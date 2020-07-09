Parkeye iki yeni transfer
Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı, Buljubasic ve İlanç'ı renklerine kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, Hırvat asıllı Türk vatandaşı Josip Buljubasic ile bir, geçen sezon Göztepe'de forma giyen Genco İlanç ile iki yıllık sözleşme imzalandı.
Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı, Buljubasic ve İlanç'ı renklerine kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, Hırvat asıllı Türk vatandaşı Josip Buljubasic ile bir, geçen sezon Göztepe'de forma giyen Genco İlanç ile iki yıllık sözleşme imzalandı.
- 9.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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