Parkeye iki yeni transfer

Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı, Buljubasic ve İlanç'ı renklerine kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, Hırvat asıllı Türk vatandaşı Josip Buljubasic ile bir, geçen sezon Göztepe'de forma giyen Genco İlanç ile iki yıllık sözleşme imzalandı.