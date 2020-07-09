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09 Temmuz 2020, Perşembe
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Parkeye iki yeni transfer

Parkeye iki yeni transfer

, Buljubasic ve İlanç'ı renklerine kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, Hırvat asıllı Türk vatandaşı ile bir, geçen sezon 'de forma giyen ile iki yıllık sözleşme imzalandı.

Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı, Buljubasic ve İlanç'ı renklerine kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, Hırvat asıllı Türk vatandaşı ile bir, geçen sezon 'de forma giyen ile iki yıllık sözleşme imzalandı.

  1. 9.7.2020
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