Sergen Yalçın: Şansımızı kaybetmedik - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
09 Temmuz 2020, Perşembe
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: Şansımızı kaybetmedik

Sergen Yalçın: Şansımızı kaybetmedik

, 'a kaybetti ama umudunu kaybetmedi. , "Avantaj kaybettiğimiz doğru ama bu Şampiyonlar Ligi umudunu kaçırdığımız anlamına gelmesin. Hala 3'üncü olma şansımız var. Bunun bize neler sağlayacağını hepiniz biliyorsunuz" dedi.

, 'a kaybetti ama umudunu kaybetmedi. , "Avantaj kaybettiğimiz doğru ama bu Şampiyonlar Ligi umudunu kaçırdığımız anlamına gelmesin. Hala 3'üncü olma şansımız var. Bunun bize neler sağlayacağını hepiniz biliyorsunuz" dedi.

  1. 9.7.2020
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