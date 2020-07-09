Sergen Yalçın: Şansımızı kaybetmedik
Beşiktaş, Kayserispor'a 3-1 kaybetti ama Şampiyonlar Ligi umudunu kaybetmedi. Sergen Yalçın, "Avantaj kaybettiğimiz doğru ama bu Şampiyonlar Ligi umudunu kaçırdığımız anlamına gelmesin. Hala 3'üncü olma şansımız var. Bunun bize neler sağlayacağını hepiniz biliyorsunuz" dedi.
Beşiktaş, Kayserispor'a 3-1 kaybetti ama Şampiyonlar Ligi umudunu kaybetmedi. Sergen Yalçın, "Avantaj kaybettiğimiz doğru ama bu Şampiyonlar Ligi umudunu kaçırdığımız anlamına gelmesin. Hala 3'üncü olma şansımız var. Bunun bize neler sağlayacağını hepiniz biliyorsunuz" dedi.
- 9.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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