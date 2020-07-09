Sergen Yalçın: Şansımızı kaybetmedik

Beşiktaş, Kayserispor'a 3-1 kaybetti ama Şampiyonlar Ligi umudunu kaybetmedi. Sergen Yalçın, "Avantaj kaybettiğimiz doğru ama bu Şampiyonlar Ligi umudunu kaçırdığımız anlamına gelmesin. Hala 3'üncü olma şansımız var. Bunun bize neler sağlayacağını hepiniz biliyorsunuz" dedi.